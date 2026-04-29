De beruchtste familie van Nederland gaat naar het theater: Flodder, De Musical!

Tekst: Evelien Berkemeijer

De asociale familie Flodder maakt de overstap naar het theater. Studio 100 brengt samen met Dick Maas en Lommerde Producties een grootschalige musical gebaseerd op de bekende films en televisieserie.

De voorstelling is vanaf september 2027 te zien in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. De voorbereidingen zijn al gestart en de makers beloven een productie waarin humor, satire en spektakel samenkomen. Zoals we kennen van Flodder.

Dick Maas ziet kansen in het theater

Voor bedenker Dick Maas is de musical een logische volgende stap. ‘Flodder is altijd gemaakt om te provoceren én te entertainen,’ zegt Maas. ‘Het is brutaal, herkenbaar en tegelijkertijd een scherpe spiegel van de maatschappij. Het theater biedt de perfecte gelegenheid om dit verhaal opnieuw te vertellen, met muziek, spektakel en dezelfde ongepolijste randjes die Flodder zo uniek maken.’ Met die insteek wil hij het oorspronkelijke karakter behouden, maar tegelijkertijd vernieuwen voor een nieuw publiek.

Studio 100 belooft een productie met lef

Ook Gert Verhulst ziet volop mogelijkheden in de theaterbewerking. ‘Het publiek kan zich verheugen op een avond vol humor, chaos en herkenning,’ aldus Verhulst. ‘We behouden het rauwe randje en willen tegelijkertijd een hoogwaardige musical neerzetten met sterke songs, dynamische scènes en iconische momenten waar Flodder om bekendstaat.’ Volgens hem moet de voorstelling zowel fans van het eerste uur als nieuwe bezoekers aanspreken.

Barneveld blijft musicaldecor

Producent Wolter Lommerde benadrukt dat de titel zich goed leent voor een groot podium. ‘Flodder is een titel die iedereen kent,’ zegt Lommerde. ‘Het is grappig, groots en uitgesproken Nederlands. Precies dat maakt het zo interessant om er een musical van te maken.’ Met de juiste creatieve invulling en respect voor het origineel verwacht hij een productie die meerdere generaties weet te bereiken.

40-45, De Musical keert later terug

De komst van Flodder, De Musical heeft ook gevolgen voor het huidige programma in Barneveld. 40-45, de Musical, dat sinds 2024 vrijwel onafgebroken volle zalen trekt, wordt tijdelijk gepauzeerd. Na de speelperiode van Flodder keert die productie weer terug. Meer informatie over de cast, speeldata en kaartverkoop van de nieuwe musical volgt op een later moment.