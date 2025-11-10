Isa Hoes aangekomen op set Flodder: ‘Kreeg jurk nauwelijks dicht’

Tekst: Denise Delgado

Isa Hoes (58) heeft onlangs op de set van de Flodder-spin-off een klein kledingprobleem gehad. In de nieuwste aflevering van de podcast ‘Marc-Marie & Isa Vinden Iets’ vertelt ze over de verleidelijke hapjes die het dragen van strakke jurkjes bemoeilijken.

“Ik draag strakke jurkjes op de set bij Flodder en ik kreeg de rits van mijn jurk nauwelijks meer dicht,” vertelt de actrice. De reden? De hapjes op de set, waar ze moeilijk vanaf kan blijven. “Ik heb zelfs een bijnaam gekregen op de set. Waar is Isa? Die staat waarschijnlijk bij de tafel met de hapjes”, zegt ze. Marc-Marie grapt: “Dikke Isa.”

Door het lekkers is ze inmiddels drie kilo aangekomen. “Als iemand het kan hebben, ben jij het wel”, reageert Marc-Marie. Toch voelt het voor de actrice niet meer goed en ze wil de extra kilo’s weer kwijt. Marc-Marie weet wel raad: “Je moet tegen jezelf zeggen: ‘Ik neem nooit iets op de set, want af en toe iets pakken gaat niet werken.'” Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP/YOUTUBE: @MARC-MARIE & ISA VINDEN IETS