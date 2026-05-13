Déze straf krijgt Ferry Doedens voor rijden onder invloed

Ferry Doedens (35) is woensdagmiddag door de rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro. Ook mag hij zes maanden niet rijden, maar die straf is voorwaardelijk. De proeftijd daarvoor is één jaar.

Ferry Doedens stond voor de rechter omdat hij onder invloed van harddrugs achter het stuur zat. Op 18 juni werd hij daarvoor op heterdaad aangehouden.

Rechter kijkt mee met bekende status

Tijdens de zitting maakte het Openbaar Ministerie duidelijk dat de bekendheid van de voormalige GTST-acteur meespeelt. Volgens het OM heeft hij een voorbeeldfunctie en wordt er daardoor extra naar zijn gedrag gekeken.

‘Wat ik belangrijk vind en wat specifieker bij u aan de orde is: u heeft een voorbeeldfunctie. En dat is lastig, ook vandaag hier op zitting. Maar u moet zich daar bewust van zijn. Dat wat u doet en de reactie daarop van het OM en de rechter in de kijker loopt.’

Ferry toont berouw

Ferry liet in de rechtbank weten dat hij spijt heeft van wat er is gebeurd. De acteur was zichtbaar geraakt en noemde zijn gedrag een grote fout. Ook zei hij dat hij deze fout niet meer zal maken.

Eerder ook al misgegaan

Voor Ferry is het niet de eerste keer dat hij vanwege rijden onder invloed met justitie te maken krijgt. In 2014 werd hij aangehouden na alcoholgebruik achter het stuur en kreeg hij daarvoor een strafbeschikking. In april 2020 gebeurde dat opnieuw, terwijl er toen al een punt op zijn rijbewijs stond. Ook in 2024 werd de voormalig acteur meerdere keren aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Voor die zaken kreeg hij eerder al een taakstraf van 70 uur en een deels voorwaardelijke rijontzegging opgelegd.

Zorgen om Ferry

De nieuwe rechtszaak zorgt opnieuw voor aandacht voor de persoonlijke situatie van Ferry. In de documentaire Ferry Lost vertelde hij open over zijn drugsgebruik, mentale problemen en de gevolgen daarvan voor zijn werk en privéleven. De documentaire maakte destijds veel los bij kijkers. Veel mensen reageerden geschrokken op de beelden en vroegen zich af of het portret wel uitgezonden had moeten worden.