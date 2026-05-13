Rechter oordeelt: NRC-podcast Hier Hing Een Schilderij hoeft niet offline

Tekst: Evelien Berkemeijer

De NRC-podcast Hier Hing Een Schilderij is niet onrechtmatig tegenover het Canadese bedrijf Mondex en haar oprichter. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Volgens de rechter mochten de makers van de NRC-podcast kritiek uiten op de werkwijze en het verdienmodel van Mondex. NRC hoeft de achtdelige serie Hier Hing Een Schilderij niet offline te halen en hoeft ook geen rectificatie te plaatsen.

Podcast over restitutie Kandinsky

Hier Hing Een Schilderij verscheen eind 2023 en gaat over de restitutie van het schilderij Bild mit Häusern van Kandinsky aan de erfgenamen van de vroegere Joodse eigenaar. Mondex stond de erfgenamen in die zaak bij. Mondex en haar oprichter vonden dat zij in de podcast ten onrechte in een kwaad daglicht werden gezet. Volgens het bedrijf werden zij afgeschilderd als ‘premiejager’ en ‘ambulance chaser’ en moest NRC de podcast daarom verwijderen en rectificeren.

Rechter stelt NRC in het gelijk

De rechtbank oordeelt dat de passages over Mondex voldoende steun vinden in de feiten. NRC mocht aanhalen dat de oprichter door anderen is omschreven als ‘premiejager’ en ‘ambulance chaser’. Het belang van NRC bij vrije meningsuiting weegt volgens de rechter zwaarder dan het belang van Mondex en de oprichter bij bescherming van hun eer en goede naam.