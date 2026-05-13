Helga van Leur openhartig over vliegschaamte: ‘Zit me echt niet lekker’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Helga van Leur vertelt in gesprek met Libelle over duurzaam leven, bewuste keuzes maken en de momenten waarop dat schuurt.

Samen met gedragspsycholoog Reint Jan Renes schreef ze het boek Alleen als jij het ook doet. Daarin draait het volgens Helga van Leur vooral om bewustwording. Niet perfect leven, maar wél zien waar je zelf verschil kunt maken.

Bewuster kiezen

Volgens Helga begint verandering bij het herkennen van vaste patronen. ‘Zodra je je bewust wordt van bepaalde patronen en doorhebt waarom je iets doet, kun je daarmee spelen en andere keuzes maken. Bijvoorbeeld door niet standaard voor het goedkoopste product uit China te kiezen, maar juist de lokale ondernemer te steunen. Dan maak je al verschil.’

Kleine stappen tellen ook

De voormalig weervrouw merkt dat mensen vaak denken dat hun eigen gedrag weinig uitmaakt. Toch ziet zij dat anders. ‘Uit onderzoek blijkt dat als we ons gedrag aanpassen, we tot 70 procent van de hele CO2-uitstoot kunnen besparen. Mensen denken vaak: het heeft geen zin wat ik doe, want een ander doet het toch niet, vandaar de titel van het boek. Maar dat klopt niet. Driekwart van de Nederlanders wil wél iets doen.’

Worsteling met vliegen

Zelf vindt Helga vooral vliegen ingewikkeld. ‘Vliegen vind ik fantastisch, maar ik heb ook enorme vliegschaamte. Ik doe het alleen als er echt geen alternatief is. Zo wil ik nu graag met het gezin naar Rome, maar de trein blijkt geen optie. We zullen dus met het vliegtuig moeten. Dat zit me echt niet lekker, mijn keel knijpt ervan dicht.’

Minder gebruiken

Ook bij eten en kleding probeert Helga bewustere keuzes te maken, zonder te doen alsof ze alles perfect doet. ‘Ik eet nog kip, vooral omdat ik caloriearm en eiwitrijk wil eten, maar wel minder en het liefst lokaal en biologisch. En qua kleding zwicht ik heel af en toe voor een mooie aanbieding, maar dan heb ik het wel afgewogen: voegt dit iets toe, heb ik het nodig, word ik er echt blij van?’ Volgens haar hoeft duurzaam leven niet altijd duurder te zijn: minder gebruiken is vaak al de eerste stap.