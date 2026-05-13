Music On afgelast na verloren kort geding tegen gemeente Amsterdam

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het Amsterdamse housefestival Music On mag dit weekend niet doorgaan. De rechter heeft de gemeente Amsterdam gelijk gegeven in een kort geding dat de organisatie had aangespannen.

Het uitverkochte festival Music On zou vandaag om 12.00 uur beginnen in het Meerpark, maar werd enkele uren daarvoor afgelast. Reden is een verbod op de centrale tent op het terrein, die volgens de gemeente onvoldoende veilig was.

Andere tent dan vergund

Festivalorganisator Loveland had een vergunning gekregen voor het gebruik van een zogeheten Saharatent, maar plaatste uiteindelijk een ander exemplaar. De organisatie vroeg de gemeente om de vergunning daarop aan te passen, maar burgemeester Halsema besloot dat de situatie op het festivalterrein met de nieuwe tent onveilig was.

Gemeente wees op risico bij paniek

Tijdens de digitale zitting stelde de advocaat van de burgemeester dat de gemeente verantwoordelijk is voor de openbare orde als er iets misgaat. ‘Als er paniek uitbreekt omdat er iets met een tent gebeurt, dan is zij verantwoordelijk voor de openbare orde’, zei hij. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht geen toestemming gaf voor de tent.

Loveland spreekt van doodsteek

Loveland-oprichter Marnix Bal reageerde gefrustreerd op het intrekken van de vergunning. ‘In 30 jaar is er nooit iets verkeerd gegaan. Dit is onmenselijk. Dit is echt de doodsteek voor ons.’ Later zei operationeel directeur Wouter Muurlink dat de afgelasting een financiële klap is, maar dat Loveland er niet aan onderdoor gaat. ‘We laten ons niet uit het veld slaan.’

Bezoekers worden gecompenseerd

Music On was met 20.000 bezoekers uitverkocht. De organisatie wil festivalgangers compenseren en bekijkt nog hoe dat gebeurt. ‘We gaan ons beraden over hoe we dat gaan doen. We gaan proberen dat netjes op te lossen.’ De gemeente noemt de uitspraak vervelend voor bezoekers, maar spreekt van een ‘juiste conclusie in het belang van de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten’.