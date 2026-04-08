Festival waar Kanye West niet kan optreden gecanceld

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het Wireless Festival in Londen is geannuleerd nadat headliner Kanye West geen toestemming kreeg om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De rapper, die nu bekendstaat als Ye, was geboekt als grote naam voor het festival deze zomer, maar het Britse Home Office wees zijn aanvraag voor een reisautorisatie af.

Volgens de Britse overheid was Kanye West zijn komst ‘niet bevorderlijk voor het algemeen belang’. De beslissing volgde op stevige kritiek op zijn geplande optreden, mede vanwege eerdere antisemitische, racistische en pro-nazi uitspraken. Wireless liet weten dat alle tickethouders hun geld terugkrijgen.

Organisatie zegt overleg te hebben gevoerd

In een verklaring stelde Wireless Festival dat het evenement is geschrapt en dat ‘meerdere belanghebbenden’ waren geraadpleegd voordat Kanye West werd geboekt. Volgens de organisatie werden er op dat moment ‘geen zorgen geuit’. Ook erkende het festival de impact van de ontstane ophef: ‘Antisemitisme in al zijn vormen is afschuwelijk, en we erkennen de echte en persoonlijke impact die deze kwesties hebben gehad.’ De organisatie verwees daarnaast naar een recente boodschap van Ye, waarin hij volgens het festival zelf ook zou hebben erkend dat woorden alleen niet genoeg zijn.

Nieuwe ophef rond eerdere uitspraken

De ophef rond Kanye West komt niet uit de lucht vallen. In 2022 schreef hij op sociale media dat hij ‘death con 3 op Joodse mensen’ zou doen. Later zei hij in een podcast van Alex Jones: ‘Ik zie goede dingen over Hitler.’ In mei 2025 bracht hij bovendien het nummer Heil Hitler uit en verkocht hij T-shirts met hakenkruisen. Hoewel de artiest in januari in The Wall Street Journal uitgebreid excuses aanbood en vorige week tijdens een concert in Los Angeles zei: ‘Vanavond laten we dit allemaal achter ons, toch LA?’, bleek dat niet genoeg om de weerstand weg te nemen.

Joodse organisaties en politiek fel tegen optreden

Melvin Benn, algemeen directeur van Festival Republic, zei eerder dat er nog pogingen waren gedaan om met Joodse organisaties in gesprek te gaan. Een woordvoerder van de Board of Deputies sprak dat deels tegen en zei dat een verzoek om overleg niet was geweigerd. Volgens de organisatie was wel duidelijk gemaakt dat de uitnodiging voor Kanye West ‘ingetrokken moest worden’. Ook de Community Security Trust noemde het besluit van de regering ‘een logische uitkomst van wat weer een pijnlijke episode is geweest voor Britse Joden’. Vanuit de politiek kwam eveneens kritiek. Premier Sir Keir Starmer zei: ‘Kanye West had nooit uitgenodigd mogen worden’ en benadrukte dat de regering ‘stevig achter de Joodse gemeenschap’ staat.

Bron: BBC