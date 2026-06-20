Weet je nog? Welke Nederlandse voetballer staat hier op de foto in 1983?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wie staat er op deze foto uit 1983? De man met het karakteristieke haar, de zelfverzekerde blik en de sportieve uitstraling zou later uitgroeien tot een van de grootste voetballers uit de Nederlandse geschiedenis. Lees snel verder om te kijken wie het is.

Ruud Gullit behoort tot de meest succesvolle en invloedrijke Nederlandse voetballers aller tijden. De geboren Amsterdammer bouwde vanaf begin jaren tachtig een indrukwekkende carrière op bij clubs in Nederland, Italië en Engeland. Zijn erelijst omvat nationale titels, Europese bekers, een Europees kampioenschap met Oranje en de prestigieuze Ballon d’Or.

Het begin van Ruud Gullit

Gullit werd geboren op 1 september 1962 en maakte zijn profdebuut bij HFC Haarlem. Na zijn doorbraak speelde hij voor Feyenoord, PSV, AC Milan, Sampdoria en Chelsea. Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig groeide hij uit tot een van de grootste sterren van het internationale voetbal. Bij Feyenoord beleefde Gullit een succesvol seizoen in 1983/84. De Rotterdammers veroverden dat jaar zowel de landstitel als de KNVB-beker. Vervolgens maakte hij de overstap naar PSV, waar hij in 1985/86 en 1986/87 landskampioen werd.

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Internationale doorbraak

Zijn internationale doorbraak volgde bij AC Milan. De Italiaanse topclub haalde Gullit in 1987 naar Milaan. Daar vormde hij samen met onder anderen Marco van Basten en Frank Rijkaard een van de sterkste teams van die periode. Met AC Milan won Gullit drie landstitels en twee keer de Europacup I, de voorloper van de huidige Champions League. De club rekent hem nog altijd tot de grootste spelers uit haar geschiedenis en nam hem op in de Hall of Fame.

Nederlands Elftal

Ook met het Nederlands elftal schreef Gullit geschiedenis. Tussen 1981 en 1994 speelde hij 66 interlands, waarin hij 17 keer scoorde. Het absolute hoogtepunt volgde tijdens het EK van 1988 in West-Duitsland. In de finale tegen de Sovjet-Unie opende Gullit de score. Nederland won uiteindelijk met 2-0 en pakte daarmee de eerste en tot nu toe enige Europese titel uit de geschiedenis van het mannenvoetbal van Oranje. Een jaar voor die Europese triomf ontving Gullit al een van de hoogste individuele onderscheidingen in het voetbal. In 1987 werd hij uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d’Or, de prijs voor de beste voetballer van Europa.

Vervolg

Na zijn periode bij AC Milan speelde Gullit nog voor Sampdoria, waarmee hij in 1994 de Coppa Italia won. Vervolgens trok hij naar Chelsea, waar hij niet alleen speler was, maar later ook speler-manager werd. In 1997 leidde hij de Londense club naar winst in de FA Cup. Daarmee werd hij de eerste buitenlandse manager én de eerste zwarte manager die deze prestigieuze Engelse bekercompetitie wist te winnen.

Met successen in drie verschillende landen, een Europese titel met Oranje en een Ballon d’Or op zijn naam geldt Ruud Gullit als een van de grootste Nederlandse voetballers ooit. Zijn combinatie van techniek, kracht, leiderschap en veelzijdigheid maakte hem tot een van de bepalende spelers van zijn generatie.

Luister naar het ‘scheetverhaal’ van Ruud Gullit: