Verenigd Koninkrijk weigert Kanye West toegang na ophef

Tekst: Denise Delgado

Ye, de artiest die voorheen bekendstond als Kanye West, mag het Verenigd Koninkrijk niet in. Britse media melden dat zijn toestemming om naar het land te reizen is ingetrokken na de ophef rond zijn geplande optreden op Wireless Festival in Londen. Volgens de Britse autoriteiten is zijn aanwezigheid niet in het algemeen belang.

Antisemistische uitlatingen

De discussie laaide de afgelopen dagen flink op nadat bekend werd dat Ye was geboekt als headliner van Wireless Festival. Die aankondiging leidde tot felle kritiek van politici en Joodse organisaties, mede vanwege zijn eerdere antisemitische uitlatingen en uitspraken waarin hij nazisme verheerlijkte. Ook premier Keir Starmer noemde de boeking ‘zorgwekkend’.

Volgens Britse berichtgeving diende Ye maandag een aanvraag in via het elektronische reissysteem, maar die toestemming is daarna door het Home Office ingetrokken. Als gevolg daarvan heeft de organisatie van Wireless Festival het evenement helemaal geschrapt. Bezoekers krijgen hun geld terug.

Uitspraken over Adolf Hitler

Ye ligt al langer onder vuur vanwege antisemitische opmerkingen. Britse media wijzen onder meer op eerdere uitspraken over Adolf Hitler en op het nummer Heil Hitler, dat opnieuw veel verontwaardiging opriep. Ondanks een recente publieke verontschuldiging bleef de kritiek aanhouden.

Ook sponsors haakten al af. Zo trokken Pepsi en Diageo zich eerder terug als sponsor van Wireless, nog voordat duidelijk werd dat Ye het land niet in mocht.

Optredens in Nederland

De rapper staat op zaterdag 6 en maandag 8 juni in GelreDome in Arnhem. Burgemeester Marcouch zei eerder al dat antisemitische uitspraken of gedragingen op zichzelf juridisch geen reden zijn om een optreden vooraf te verbieden. Aan dat standpunt is niets veranderd, liet hij dinsdagmiddag weten. Volgens de burgemeester ligt een eventueel inreisverbod bovendien bij het kabinet. Mocht Ye zich tijdens het eerste concert misdragen, dan is het aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of ingrijpen nodig is.

