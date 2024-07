Kanye West opnieuw aangeklaagd om stelen muziek

Ye, voorheen Kanye West, is aangeklaagd omdat hij muziek van een andere partij zou hebben gestolen om te gebruiken in zijn eigen werk. De Amerikaanse muzieksite Billboard heeft juridische documenten in handen waaruit blijkt dat de 47-jarige artiest onrechtmatig stukken uit het lied MSD PT2 heeft gebruikt voor zijn eigen liedjes Hurricane en Moon.

Het bedrijf dat de rechten op het lied MSD PT2 heeft, heeft Ye aangeklaagd. Volgens het bedrijf was Ye’s goedkeuring om delen uit het lied te gebruiken geweigerd. Daarna koos de rapper ervoor om het werk “alsnog te stelen”.

“Deze zaak gaat over meer dan geld”, aldus de aanklagers. “Het gaat over de rechten van artiesten, muzikanten en songwriters om te bepalen hoe hun werk wordt gepubliceerd en gebruikt. Eigenaren van intellectueel eigendom hebben het recht om zelf te beslissen hoe dat wordt geëxploiteerd en moeten kunnen voorkomen dat schaamteloze overtreders eenvoudigweg stelen.” De advocaat beschuldigt Ye van “flagrante brutaliteit”, omdat hij de vier makers van het nummer ondanks weigering om mee te werken zelfs als songwriters heeft genoemd.

Eerder dit jaar schikte Ye nog in een zaak met de nabestaanden van Donna Summer over het gebruik van haar hit I Feel Love. Ye en Ty Dolla $ign hadden een deel van het lied nagemaakt. De twee artiesten hadden eerder ook al ruzie met Ozzy Osbourne, omdat ze zonder toestemming een fragment van hem hadden gebruikt.