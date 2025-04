Woody Harrelson wees rol in The White Lotus af door druk schema

Tekst: Denise Delgado

Woody Harrelson (63) zag een rol in het derde seizoen van de hitserie The White Lotus aan zich voorbijgaan vanwege een volle agenda. In gesprek met entertainmentwebsite ‘Daily Beast’ vertelt Woody dat hij enthousiast was over het project, maar dat de opnames uiteindelijk botsten met een geplande familievakantie.

De acteur zou in de huid kruipen van Frank, een personage dat halverwege het seizoen opduikt. “Ik had heel erg zin om The White Lotus te doen,” aldus Woody. “Helaas veranderde hun productieschema en het kwam in conflict met een vakantie met het gezin.”

Eerder meldde The Hollywood Reporter dat Woody de rol zou hebben geweigerd omdat hij niet tevreden was met de vergoeding. Die geruchten worden echter ontkracht door zijn woordvoerder, die benadrukt dat het puur om planningsproblemen ging en niet om geld.

The White Lotus draait om de levens van rijke hotelgasten die verblijven in resorts van de fictieve White Lotus-keten. Het derde seizoen speelt zich af in Thailand. Woody’s personage Frank is een oude vriend van Rick, een andere gast in de serie. De twee ontmoeten elkaar in Bangkok.

BEELD: GETTY IMAGES