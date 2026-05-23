Jaap Reesema over buikwandcorrectie: ‘Het ziet er anders uit’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jaap Reesema (41) heeft aan De Telegraaf verteld over zijn buikwandcorrectie. De zanger viel kilo’s af en trainde vijf maanden lang om met een sixpack op de cover van Men’s Health te staan.

Recent onderging Jaap Reesema een pittige operatie om overtollige huid weg te laten halen. Hoewel zijn lichaam zichtbaar is veranderd, voelt dat voor hem nog niet altijd zo.

Nog wennen aan zijn nieuwe buik

Op de vraag wat er is veranderd sinds zijn buikwandcorrectie, zegt Jaap: ‘Het ziet er anders uit, maar voor mijn gevoel heb ik gewoon nog die buik. Gek eigenlijk.’ De zanger geeft daarmee aan dat de fysieke verandering nog niet helemaal overeenkomt met hoe hij zichzelf ervaart.

Het moment waarop de knop omging

Voor Jaap kwam het besef dat hij moest afvallen tijdens een optreden met de Hermes House Band. ‘Toen ik met de Hermes House Band in een groot goud pak op het podium stond en buiten adem was. Ik dacht: nu is het klaar.’ Dat moment bleek voor hem de aanleiding om serieus aan de slag te gaan met zijn gewicht en conditie.

Meer energie na het afvallen

Wat hem het meest heeft verrast aan het kwijtraken van zoveel kilo’s, is vooral zijn energie. ‘Mijn energie. Ik voel me frisser.’ Toch mist hij soms ook iets uit zijn oude leven: ‘Soms de ongeremdheid. Alles maar naar binnen gieten en er niet over nadenken.’

Tevreden met hoe hij zich voelt

Inmiddels kijkt Jaap positief naar zijn lichaam. ‘Goed. Ik ben meer bezig met hoe ik me voel dan met hoe ik eruitzie. Maar ik ben tevreden.’ Daarmee lijkt de zanger vooral rust te hebben gevonden in hoe hij zich nu voelt, los van alleen het uiterlijk.