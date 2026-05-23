Weet je nog: op welke set staat Jon van Eerd?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jon van Eerd speelde Emiel in een experimentele comedyserie. Maar welke? Lees snel verder.

Jon van Eerd was in 1996 en 1997 te zien in de tv-serie Roomservice: ’n Candid Comedy. In de serie speelde hij de rol van Emiel. Het programma bestond uit dertien afleveringen en was te zien op Veronica.

Over de serie

‘Roomservice’ was een combinatie van comedy, drama en reality. De serie speelde zich af in een hotel. Het personeel werd gespeeld door acteurs. De hotelgasten wisten niet dat zij in een tv-serie terechtkwamen. Daardoor ontstond een vorm waarin gespeelde scènes en echte reacties van nietsvermoedende gasten door elkaar liepen. De opzet van het programma was gebaseerd op candid camera. De gasten werden gefilmd met verborgen camera’s, terwijl de acteurs onderdeel waren van een vooraf bedachte verhaallijn. Volgens de B&G Wiki werd er gewerkt met vijf verborgen camera’s. De reacties van de gasten werden vervolgens in het verhaal verwerkt.

Vaste cast

Jon van Eerd maakte als Emiel deel uit van de vaste cast. Naast hem worden onder anderen Ingeborg Loedeman, Martine Sandifort, Paul van Soest en Rick Nicolet genoemd. Het idee voor de serie kwam van John de Mol jr. De regie was in handen van Martin Lagestee.

Spannend voor Jon van Eerd

Voor Van Eerd was het werken met verborgen camera’s spannend. In een interview met Veronica Magazine uit 1997 vertelde hij dat zijn adrenalinepeil bij de eerste candid-opnamen naar recordhoogte vloog. Ook moest hij soms improviseren wanneer een gast iets opmerkte dat niet bij de situatie paste, zoals het oortje waarmee hij contact had met de regisseur.

Bronnen: B&G Wiki, B&G Wiki Trivia, Jon van Eerd.nl, IMDb.