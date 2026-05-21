Sandra Witt over stoppen met MAFS: ‘Ik had natuurlijk ook deze uitkomst niet gewild’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sandra Witt heeft in RTL Tonight gereageerd op haar keuze om in Married At First Sight het experiment te stoppen nog voordat ze elkaar het jawoord gaven. Volgens Sandra wordt soms vergeten dat ze zelf ook niet op deze afloop had gehoopt.

‘Ik had natuurlijk ook deze uitkomst niet gewild’, benadrukt Sandra. Zij was de eerste persoon die ooit ‘nee’ zei bij het altaar van Married At First Sight Nederland. Ze vertelt dat ze met haar keuze heeft gezeten en dat haar beslissing niet lichtvaardig was. ‘Je gaat wel echt met iemand trouwen dus het heeft echt wel gevolgen ook, het is niet een kleine beslissing ondanks dat je onderdeel bent van een tv-programma.’

Grenzen aangeven

Voor Sandra was dat uiteindelijk reden om haar grens aan te geven. Humberto Tan benoemt dat er naast haat en bedreigingen ook mensen zijn die het voor haar opnemen en zien dat ze voor zichzelf is opgekomen. Op de vraag of Sandra die reacties heeft gezien, antwoordt ze bevestigend.

‘Dat was ook wat ik in eerste instantie wel had gedacht dat het zou nuanceren. Ik snapte wel dat het niet fijn was dat ik ‘nee’ zei en dat het publiek daar wat van zou vinden. Alleen dat kwam wel voort uit een stukje grensbewaking voor mezelf. Ik ben echt opgevoed met ‘doe maar wat een ander zegt en dan ben je een goed persoon, ga er maar niet tegenin’, daar was mijn moeder heel erg van. Dus dit heb ik ook niet eens in mijn leven meegemaakt. Dat ik zo stellig ben van: ‘Dit kan ik echt niet.”

Boodschap aan haar kinderen

Sandra vertelt dat ze die informatie ook mee wil geven aan mensen, omdat haar kinderen over haar lezen en ze zich naar hen moet verantwoorden. Tegelijkertijd probeert ze hen juist de boodschap ‘kies voor jezelf’ mee te geven.