Anton blikt terug op Married At First Sight: ‘Dat woord heb ik écht nooit in mijn mond genomen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Anton Brobbel Dorsman werd in Married At First Sight gekoppeld aan Linda van Straalen, maar de match bleek al snel geen succes. In gesprek met Veronica Superguide blikt de chef-kok terug op het avontuur.

Hoewel het traject van Married At First Sight pittig was, kijkt Anton er niet negatief op terug. ‘Ik voel me goed. Er kwam behoorlijk wat op me af, maar ik ben mezelf gebleven en sta er positief in.’

Anton kan lachen om ongemakkelijk moment

Anton is grotendeels tevreden met hoe hij in Married At First Sight is overgekomen. Eén fragment had hij zelf misschien liever anders gezien. ‘Tijdens de huwelijksreis stikte ik zowat in een stukje kruiden. Lekker charmant, met mijn knalrode kop. Als chef-kok wil ik alles proeven, maar er bleef iets achterin mijn keel hangen. Daar wordt dan meteen een hele scène omheen gebouwd. Ach, als dat alles is: ik kan erom lachen.’

Geen verwijt richting de experts

De chef-kok neemt de experts niets kwalijk voor de koppeling met Linda. Volgens Anton leek het op papier namelijk wel degelijk te kloppen. ‘Op papier waren we een prima match en tijdens de ceremonie dacht ik echt: dit klopt. We houden allebei van reizen en ondernemen. Jammer genoeg kwam ik op beeld soms over als een grijze muis, maar de echte vonk ontbrak gewoon.’

Anton spreekt zich uit over beschuldiging

Over één moment wil Anton nog wel duidelijkheid geven. Tijdens het vervroegde eindgesprek stelde Linda dat hij haar achter de schermen voor ‘kutwijf’ had uitgemaakt, of in elk geval dat zijn familie zo over haar zou denken. Anton ontkent dat met klem: ‘Dat woord heb ik écht nooit in mijn mond genomen. Op beeld is ook gewoon te zien wat ik wél heb gezegd.’

Ongemak na de opnames

Het conflict zorgde ook na de opnames nog voor ongemak, omdat Anton en Linda samen het huwelijk moesten laten ontbinden bij de gemeente. ‘Je moet samen dat huwelijk laten ontbinden bij de gemeente. Nee, dat was niet heel gezellig, maar we zijn volwassen mensen. In een welles-nietes-spelletje heb ik bovendien helemaal geen zin.’

Daarnaast kreeg de chef-kok veel reacties via social media. ‘Ik heb behoorlijk wat nare DM’s gehad. De raarste ziektes werden naar me gewenst. Maar als zo’n toetsenbordridder zonder profielfoto anoniem op haar flatje de behoefte voelt om mij te vervloeken, doet me dat vrij weinig. Daar laat ik mijn leven niet door verpesten.’