Johan Derksen komt terug op uitspraken over seksueel misbruik in Married At First Sight UK: ‘Foutje’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen is woensdagavond in Vandaag Inside teruggekomen op uitspraken die hij een avond eerder deed over Married At First Sight UK.

Wilfred Genee begon het gesprek door te zeggen dat Angela de Jong volgens hem hetzelfde vond als hijzelf: ‘Dat het niet handig was wat je daar zei.’ Johan Derksen gaf haar daarin gelijk en erkende dat hij fout zat. Tegelijkertijd bleef hij kritisch op het programma waar de discussie door ontstond.

Johan erkent fout

Johan Derksen reageerde woensdag helder op de kritiek. ‘Daar had ze gewoon gelijk in. Als ik iets doms zeg, dan mag ze mij om de oren slaan. Daar heb ik helemaal geen moeite mee.’ De analist zei dat hij op het moment zelf al merkte dat zijn woorden verkeerd waren. ‘Jij corrigeerde me, toen wist ik al dat ik fout zat, maar ik liet me meevoeren. Ik vind het zo’n verderfelijk programma.’

‘Slordig geformuleerd’

Johan legde vervolgens uit dat hij begrijpt dat een man in zo’n situatie wil laten zien wat hij allemaal kan, maar benadrukte ook dat een vrouw daar niet altijd voor openstaat. ‘Als die vrouw dat niet wil, dan is dat inderdaad verkrachting en dat is net zo erg als een gewone verkrachting die buiten een huwelijk voorkomt.’ Hij sloot af met de conclusie: ‘Ik heb dat heel slordig geformuleerd maar het komt tot stand eigenlijk door de mensen die dat programma organiseren. Die vragen om dit soort problemen.’ Wanneer ze het onderwerp afsluiten en Wilfred benoemt dat Johan weinig op zijn woorden terugkomt, dus dit echt meent, noemt Johan het nog ‘een foutje’.

Discussie ontstond dinsdag

In Vandaag Inside werd dinsdag gesproken over Married At First Sight UK, nadat Tina Nijkamp het nieuws aansneed dat twee vrouwen aangeven verkracht te zijn en een derde spreekt van misbruik. Johan reageerde toen direct: ‘Dat vind ik onzin als je getrouwd bent, dan moet je niet ja zeggen tegen die man.’ Wilfred greep daarop in en zei: ‘Of je nou getrouwd bent of niet: seks tegen de wil van een vrouw mag nooit.’

Kritiek aan tafel

Ook Merel Ek sprak Johan tegen en benadrukte dat een ‘nee’ leidend is. Later zei Johan dat hij het onverantwoord vindt om mensen die elkaar niet kennen in het echt aan elkaar te verbinden. Toen Wilfred hem vroeg te verduidelijken dat ook hij niet doorgaat als een vrouw niet wil, bevestigde Johan: ‘Dan is de lol ervan af.’ Wel zei hij ook: ‘Die vrouw is niet verstandig, die had dat niet moeten doen met die man. Die is gewoon wanhopig, die wil een vent en dan heeft ze een vent en dan loopt het uit de hand.’ Zijn conclusie was: ‘Het ergste wat je kunt doen is met iemand neuken die daar geen zin in heeft.’