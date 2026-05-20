Nepartikelen van oplichters met Eva Jinek en Chantal Janzen gaan rond op sociale media

Tekst: Evelien Berkemeijer

Eva Jinek en Chantal Janzen waarschuwen hun volgers op Instagram voor nepartikelen die online rondgaan. De berichten lijken afkomstig van nieuwswebsites, maar zijn volgens de presentatrices gemaakt met AI en bedoeld om mensen op te lichten.

In de nepartikelen worden BN’ers misbruikt om mensen te laten doorklikken. Zowel Eva Jinek als Chantal Janzen benadrukken dat volgers niet op de links moeten klikken. Ook roepen ze op om vooral oudere familieleden hiervoor te waarschuwen.

Eva Jinek waarschuwt voor nepbericht

Eva Jinek deelt op Instagram een screenshot van een nepartikel met de titel ”U liegt miljoenen Nederlanders voor’: hoe Eva Jinek de oud-president van DNB live ontmaskerde’. Daarbij schrijft Eva: ‘WAARSCHUWING! Dit artikel zingt rond op social media en lijkt op een artikel van het AD maar dat is het niet. Dit is pure oplichting, gemaakt met AI, door criminelen. Klik er niet op en trap er niet in!’

Ook Chantal Janzen is de dupe

Chantal Janzen laat weten dat ook haar naam wordt gebruikt voor nepberichten. Zij deelt screenshots van een nep dm-gesprek en de kop ‘Dit is een schande voor heel Nederland!’. Chantal schrijft daarbij: ‘LET OP!: Dit zijn nep-berichten en artikelen van BN’ers die weer eens rondcirkelen op het internet. Ze lijken te staan op de AD-website, maar ze zijn echter allemaal gemaakt met AI. KLIK ER NIET OP!’

Oproep om anderen te waarschuwen

De presentatrice waarschuwt dat mensen via zulke links mogelijk in de problemen kunnen komen met hun persoonlijke gegevens. Chantal vervolgt: ‘Voorkom dat je via het aanklikken ergens in wordt geluisd mbt eigen data en jullie eigen gegevens. Zeg het vooral ook tegen je ouders, opa’s, oma’s.’ Bekijk hieronder de berichten van Eva en Chantal.