Chantal Janzen

Chantal Janzen plaatst felle story: middelvinger bij Trump-citaat

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/02/2026

Chantal Janzen heeft op Instagram een story gedeeld waarin ze een citaat van Donald Trump toont, met daarbij een gefilterde selfie en een opgestoken middelvinger. De combinatie van beeld en tekst laat weinig aan duidelijkheid te wensen over.

De presentatrice deelde de story woensdagochtend, waarna velen wilden weten waar het om gaat. Het Trump-citaat is afkomstig uit een reactie na een vraag over Epstein. Met het beeld deelt Chantal Janzen haar standpunt zonder extra toelichting.

De post van Chantal Janzen

In de story is het citaat van Trump te lezen, terwijl Chantal in beeld verschijnt met een filter en haar middelvinger omhoog. Het is een directe, visuele reactie die de woorden een extra lading geeft. Chantal deelt het volgende deel van Trumps woorden: ‘You are the worst reporter. You know, she’s a young woman. I don’t think I’ve ever seen you smile. I’ve known you for 10 years. I don’t think I’ve ever seen a smile on your face.’ Na dit gedeelte vervolgt Trump: ‘You know why you’re not smiling? Because you know you’re not telling the truth and you’re a very dishonest organization and they should be ashamed of you.’

Tekst gaat verder onder video.

Dit is de aanval van Donald Trump

De kern van de boodschap in het Nederlands is door Chantal samengebracht als: ‘Jij bent de slechtste verslaggever. Ik denk niet dat ik je ooit heb zien lachen. Ik ken je al tien jaar. Weet je waarom je niet lacht? Omdat je weet dat je de waarheid niet vertelt.’

Foto: ANP

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien