Bruce Springsteen brengt protestlied uit over situatie Minneapolis

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bruce Springsteen heeft het protestnummer Streets Of Minneapolis uitgebracht. Het lied is op zaterdag geschreven, dinsdag opgenomen en woensdag uitgebracht. Het is zijn reactie op de situatie in Amerika, waar in de stad twee burgers zijn doodgeschoten door ICE en veel bewoners in angst leven.

Op Instagram plaatste Bruce Springsteen het nummer met het bijschrift: ‘Ik schreef dit nummer afgelopen zaterdag, nam het gisteren op en breng het vandaag uit als reactie op de staatsterreur die de stad Minneapolis teistert. Het is opgedragen aan de inwoners van Minneapolis, onze onschuldige immigrantenburen en ter nagedachtenis aan Alex Pretti en Renee Good.’

Razendsnelle release

Met de haastige totstandkoming van Streets Of Minneapolis onderstreept Bruce de urgentie die hij voelt. Binnen enkele dagen zette de zanger zijn woede en zorgen om de actualiteit in de stad, om in een nummer waar velen positief op reageren met nog geen dag later 210.000 likes en meer dan 10.000 reacties.

Duidelijke teksten van Bruce Springsteen

In het nummer klinken zinnen als ‘Het privéleger van koning Trump van het DHS’, ‘Kwam naar Minneapolis om de wet te handhaven. Of zo gaat hun verhaal tenminste.’ en ‘We nemen ons standpunt in voor dit land en de vreemdeling onder ons’. Daarmee koppelt de zanger scherpe kritiek aan een morele oproep. Alex en Renee worden in het lied ook letterlijk genoemd, waarmee Bruce de slachtoffers centraal stelt in zijn muzikale protest. Luister het nummer hier:

