Bruce Springsteen

Bruce Springsteen brengt protestlied uit over situatie Minneapolis

Tekst: Evelien Berkemeijer

29/01/2026

Bruce Springsteen heeft het protestnummer Streets Of Minneapolis uitgebracht. Het lied is op zaterdag geschreven, dinsdag opgenomen en woensdag uitgebracht. Het is zijn reactie op de situatie in Amerika, waar in de stad twee burgers zijn doodgeschoten door ICE en veel bewoners in angst leven.

Op Instagram plaatste Bruce Springsteen het nummer met het bijschrift: ‘Ik schreef dit nummer afgelopen zaterdag, nam het gisteren op en breng het vandaag uit als reactie op de staatsterreur die de stad Minneapolis teistert. Het is opgedragen aan de inwoners van Minneapolis, onze onschuldige immigrantenburen en ter nagedachtenis aan Alex Pretti en Renee Good.’

Lees ook: Jimmy Kimmel bekritiseert Donald Trump die dood door ICE-schietpartij verdedigt

Tekst gaat verder onder post.

Razendsnelle release

Met de haastige totstandkoming van Streets Of Minneapolis onderstreept Bruce de urgentie die hij voelt. Binnen enkele dagen zette de zanger zijn woede en zorgen om de actualiteit in de stad, om in een nummer waar velen positief op reageren met nog geen dag later 210.000 likes en meer dan 10.000 reacties.

Lees ook: Mark Ruffalo gebruikt pers Golden Globes voor kritiek op Trump

Duidelijke teksten van Bruce Springsteen

In het nummer klinken zinnen als ‘Het privéleger van koning Trump van het DHS’, ‘Kwam naar Minneapolis om de wet te handhaven. Of zo gaat hun verhaal tenminste.’ en ‘We nemen ons standpunt in voor dit land en de vreemdeling onder ons’. Daarmee koppelt de zanger scherpe kritiek aan een morele oproep. Alex en Renee worden in het lied ook letterlijk genoemd, waarmee Bruce de slachtoffers centraal stelt in zijn muzikale protest. Luister het nummer hier:

Foto: Kevin Winter/Getty Images

Uit andere media

Party Stef Bos

Deze metafoor gaf zijn moeder aan Stef Bos mee

Soms past een heel leven in één beeld: een rivier, een draaikolk, en het besef dat je niet altijd tegen de stroom in moet zwemmen. In het tv-programma ‘Als IK het zing’ kijkt Stef Bos terug op momenten die hem vormden.
Weekend Thomas Dekker

Dit bedrag kreeg Thomas Dekker voor ‘leuke dingen’ van zijn ex-vriendin

Thomas Dekker deed een opmerkelijke onthulling over zijn uitgavenpatroon in de tijd dat hij in Los Angeles woonde. In een gesprek met Paul van Riessen en Olcay Gulsen vertelde hij dat hij maandelijks een fors budget kreeg van zijn toenmalige vriendin, bedoeld voor ‘leuke dingen’. Het geld was elke maand weer op.
Vriendin Salie in huis

Salie in huis: zo maak je je huis (en jezelf) meteen lichter

Voelt je huis soms zwaar, onrustig of gewoon niet helemaal fris? Tijd voor een eeuwenoud ritueel dat al eeuwenlang wordt gebruikt om energie op te frissen: salie branden, ook wel bekend als smudging. Met een beetje rook kun je negatieve energie wegwuiven en je huis meteen een lichter gevoel geven.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien