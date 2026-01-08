Jimmy Kimmel bekritiseert Donald Trump die dood door ICE-schietpartij verdedigt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Talkshowhost Jimmy Kimmel noemde Donald Trump een ‘maniak’ na diens bericht over de dood van Renee Nicole Good, die op 7 januari in Minneapolis werd doodgeschoten door een ICE-agent. Trump stelde dat het om zelfverdediging ging en schoof de schuld richting ‘de radicale linkerzijde’. De uitlatingen leidden tot een felle monoloog van Kimmel én een harde reactie uit het stadhuis van Minneapolis.

De 37-jarige Renee, een Amerikaanse staatsburger, kwam om het leven na een confrontatie met een ICE-agent. In zijn Truth Social-bericht verdedigde Donald Trump de agent en hekelde hij tegenstanders van immigratiehandhaving. Jimmy Kimmel zette daar in zijn uitzending scherpe vraagtekens bij en verwees naar beelden van het incident.

Jimmy Kimmel zijn felle monoloog

‘Deze maniak,’ begint Jimmy Kimmel het stuk in zijn monoloog van 7 januari. ‘Ik heb deze video gezien. Ik zag niet dat iemand overreden werd. Het leek voor mij alsof een vrouw bang werd, probeerde weg te rijden en dat ze haar neerschoten.’ De presentator voegde toe dat uiteindelijk de rechtbank moet bepalen wat er is gebeurd.

Trump verdedigt agent en valt tegenstanders aan

Trump omschreef de schietpartij als een geval van zelfverdediging en koppelde de escalatie aan ‘de radicale linkerzijde die dagelijks onze wetshandhavers en ICE-agenten bedreigt, aanvalt en target.’ Volgens de president staat de politiedienst onder constante druk van politieke tegenstanders.

Harde woorden uit Minneapolis

Naast de tv-presentator sprak ook de burgemeester van Minneapolis zich uit. De bestuurder zei: ‘Dit was een agent die roekeloos macht gebruikte waardoor iemand stierf, werd gedood. En ik heb een bericht voor ICE… Rot op uit Minneapolis.’ Daarmee zette de stad zich scherp af tegen de inzet en werkwijze van de federale dienst in deze zaak.

Eerdere kritiek van Jimmy Kimmel op Trump

Het is de tweede keer in een maand dat Jimmy publiekelijk ingaat tegen Trumps reacties op een tragische dood. Toen Trump na het overlijden van Rob Reiner stelde dat die kwam ‘door de woede die hij anderen bracht’ vanwege zijn ‘Trump waanzinssyndroom’, noemde Jimmy de president ‘hatelijk en verachtelijk’.

BRON: VARIETY. FOTO: RANDY HOLMES/DISNEY VIA GETTY IMAGES