Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel bekritiseert Donald Trump die dood door ICE-schietpartij verdedigt

Tekst: Evelien Berkemeijer

08/01/2026

Talkshowhost Jimmy Kimmel noemde Donald Trump een ‘maniak’ na diens bericht over de dood van Renee Nicole Good, die op 7 januari in Minneapolis werd doodgeschoten door een ICE-agent. Trump stelde dat het om zelfverdediging ging en schoof de schuld richting ‘de radicale linkerzijde’. De uitlatingen leidden tot een felle monoloog van Kimmel én een harde reactie uit het stadhuis van Minneapolis.

De 37-jarige Renee, een Amerikaanse staatsburger, kwam om het leven na een confrontatie met een ICE-agent. In zijn Truth Social-bericht verdedigde Donald Trump de agent en hekelde hij tegenstanders van immigratiehandhaving. Jimmy Kimmel zette daar in zijn uitzending scherpe vraagtekens bij en verwees naar beelden van het incident.

Jimmy Kimmel zijn felle monoloog

‘Deze maniak,’ begint Jimmy Kimmel het stuk in zijn monoloog van 7 januari. ‘Ik heb deze video gezien. Ik zag niet dat iemand overreden werd. Het leek voor mij alsof een vrouw bang werd, probeerde weg te rijden en dat ze haar neerschoten.’ De presentator voegde toe dat uiteindelijk de rechtbank moet bepalen wat er is gebeurd.

Tekst gaat verder onder post.

Trump verdedigt agent en valt tegenstanders aan

Trump omschreef de schietpartij als een geval van zelfverdediging en koppelde de escalatie aan ‘de radicale linkerzijde die dagelijks onze wetshandhavers en ICE-agenten bedreigt, aanvalt en target.’ Volgens de president staat de politiedienst onder constante druk van politieke tegenstanders.

Lees ook: Derde verloving voor Donald Trump jr., deze keer met model Bettina Anderson

Harde woorden uit Minneapolis

Naast de tv-presentator sprak ook de burgemeester van Minneapolis zich uit. De bestuurder zei: ‘Dit was een agent die roekeloos macht gebruikte waardoor iemand stierf, werd gedood. En ik heb een bericht voor ICE… Rot op uit Minneapolis.’ Daarmee zette de stad zich scherp af tegen de inzet en werkwijze van de federale dienst in deze zaak.

Tekst gaat verder onder video met monoloog.

Eerdere kritiek van Jimmy Kimmel op Trump

Het is de tweede keer in een maand dat Jimmy publiekelijk ingaat tegen Trumps reacties op een tragische dood. Toen Trump na het overlijden van Rob Reiner stelde dat die kwam ‘door de woede die hij anderen bracht’ vanwege zijn ‘Trump waanzinssyndroom’, noemde Jimmy de president ‘hatelijk en verachtelijk’.

BRON: VARIETY. FOTO: RANDY HOLMES/DISNEY VIA GETTY IMAGES

Uit andere media

Party Deel Van Sportcentrum In Utrecht Ingestort

Brandweer: geen gewonden bij instorting sportcentrum van Barry Atsma en Marco van Basten

Eerder vanavond is een groot deel van sportcentrum Hal22 aan de Zonnebaan in Utrecht ingestort. Het sportcentrum is in handen van vijf bevriende eigenaren, onder wie acteur Barry Atsma en oud-voetballer Marco van Basten. De brandweer liet rond 21.00 uur weten dat er geen gewonden zijn gevallen. Barry Atsma heeft inmiddels ook gereageerd op het incident.
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (4)

Irma is al meer dan 42 jaar kraamverzorgster: ‘De sfeer net na een bevalling is magisch’

Al meer dan 42 jaar werkt Irma (62) als kraamverzorgster. Hoewel haar werk in de loop der jaren veranderd is, geeft iedere geboorte haar nog steeds hetzelfde gevoel. “Als een kindje naar adem hapt, huilt en zijn ogen opent, lijkt de wereld een beetje te veranderen.”
Weekend Paul de Leeuw

Moeder Paul de Leeuw verkeerde in levensgevaar: ‘Hel van een maand’

De gezondheid van de moeder van Paul de Leeuw is de afgelopen weken flink achteruitgegaan, zo vertelt de presentator in zijn podcast.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien