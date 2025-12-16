Amfar Palm Beach Gala Donald Trump jr. Bettina Anderson

Derde verloving voor Donald Trump jr., deze keer met model Bettina Anderson: ‘Grote winst’

16/12/2025

Donald Trump jr. (47) is verloofd met socialite Bettina Anderson (39). Dat melden Amerikaanse media. Volgens die berichten werd het nieuws door de Amerikaanse president Trump (79) gedeeld tijdens een feestje in het Witte Huis.

De relatie van het stel was sinds het najaar van 2024 voer voor speculatie, nadat foto’s opdoken waarop ze hand in hand liepen. Ook journalist Laura Loomer plaatst het nieuws op X met een video van de aankondiging. “Ze zei ja. Dat is een grote winst voor het einde van het jaar,” zegt Donald jr.

Derde verloving

Voor Donald is het de derde verloving. De zoon van de Amerikaanse president was tot medio 2024 verloofd met voormalig Fox-presentatrice Kimberly Guilfoyle. Na het verbreken van die verloving werd Kimberly benoemd tot ambassadeur in Griekenland.

Wie is Bettina Anderson?

Bettina is de dochter van een bankdirecteur, werkte als model en is actief voor diverse liefdadigheidsorganisaties. In Amerikaanse societykringen is ze geen onbekende.

Lees ook: Woody Allen prijst acteertalent Donald Trump: ‘Hij heeft charisma’

Eerder huwelijk

Donald trouwde in 2005 met Vanessa, met wie hij vijf kinderen kreeg. Het huwelijk eindigde in 2018. Met de verloving met Bettina schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn privéleven.

