Derde verloving voor Donald Trump jr., deze keer met model Bettina Anderson: ‘Grote winst’

Donald Trump jr. (47) is verloofd met socialite Bettina Anderson (39). Dat melden Amerikaanse media. Volgens die berichten werd het nieuws door de Amerikaanse president Trump (79) gedeeld tijdens een feestje in het Witte Huis.

De relatie van het stel was sinds het najaar van 2024 voer voor speculatie, nadat foto’s opdoken waarop ze hand in hand liepen. Ook journalist Laura Loomer plaatst het nieuws op X met een video van de aankondiging. “Ze zei ja. Dat is een grote winst voor het einde van het jaar,” zegt Donald jr.

BREAKING NEWS:



President Trump just announced at the White House that his son @DonaldJTrumpJr and his girlfriend Bettina Anderson are getting married! They just got engaged.



Congratulations to them both. pic.twitter.com/psb38nTGla — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 16, 2025

Derde verloving

Voor Donald is het de derde verloving. De zoon van de Amerikaanse president was tot medio 2024 verloofd met voormalig Fox-presentatrice Kimberly Guilfoyle. Na het verbreken van die verloving werd Kimberly benoemd tot ambassadeur in Griekenland.

Wie is Bettina Anderson?

Bettina is de dochter van een bankdirecteur, werkte als model en is actief voor diverse liefdadigheidsorganisaties. In Amerikaanse societykringen is ze geen onbekende.

Eerder huwelijk

Donald trouwde in 2005 met Vanessa, met wie hij vijf kinderen kreeg. Het huwelijk eindigde in 2018. Met de verloving met Bettina schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn privéleven.

