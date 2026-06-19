Oud-Temptation Island-verleider Alex M. voor rechter wegens diefstal honderden designersneakers

Tekst: Lisa Manche

Alex M., die eerder twee keer als verleider meedeed aan ‘Temptation Island’, moet maandag voor de rechter verschijnen. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een diefstal van een grote hoeveelheid designersneakers.

Sneakers gestolen

Volgens justitie zou Alex samen met een andere verdachte op 1 oktober 2022 naar het terrein van sneakerplatform StockX in Veldhoven zijn gereden met een trekker en oplegger. Daarbij zouden zij gebruik hebben gemaakt van een vervalste laadbrief.

Geen argwaan

Medewerkers zouden geen argwaan hebben gehad en meerdere pallets met sneakers hebben geladen. Nadat ze de laadbrief hadden ondertekend, gingen de twee er met de lading vandoor.

Honderden designersneakers

Volgens het OM zouden er honderden designersneakers zijn gestolen. Over de exacte waarde van de sneakers zijn geen details bekendgemaakt. Op maandag 22 juli verschijnen Alex en de medeverdachte voor de rechter.

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