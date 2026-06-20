Bij deze vrouw komt Wout Weghorst thuis na alle WK-gekte

Tekst: Evelien Berkemeijer

Heel Nederland heeft de ogen gericht op het WK, waar ook Wout Weghorst deel uitmaakt van de selectie. Op het veld draait alles om presteren, scoren en doorgaan tot het laatste fluitsignaal klinkt.

Maar zodra de WK-wedstrijd erop zit, wacht voor Wout Weghorst thuis een heel ander leven. Daar staat niet het voetbal centraal, maar zijn gezin met Nikki van Esch en hun vier dochters.

Al jaren samen met Nikki

Wout Weghorst en Nikki van Esch zijn al sinds hun middelbare schooltijd samen. Hoewel Wout inmiddels een bekend gezicht is in de voetbalwereld, houden de twee hun privéleven het liefst zo veel mogelijk voor zichzelf. Of Wout en Nikki inmiddels officieel getrouwd zijn, is niet naar buiten gebracht.

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Bewust buiten de spotlights

Nikki zul je niet snel in de spotlights zien. Ook haar sociale media houdt ze afgeschermd, waardoor er weinig bekend is over wat zij in het dagelijks leven doet. Die keuze lijkt bewust gemaakt, zodat het gezin in alle rust van het leven samen kan genieten. Op het Instagram-account van Wout verschijnt heel af en toe nog wel een kiekje van de kinderen, al zijn zij meestal niet direct herkenbaar in beeld.

Een druk en gezellig huis

Samen zijn Wout en Nikki ouders van vier dochters: Juul, Lucie Mary Jo, Daantje Suze Mary en Wies, die in december 2024 werd geboren. Met vier meiden in huis zal het ongetwijfeld een gezellige en drukke boel zijn wanneer Wout thuiskomt van een training of na een intensieve toernooidag.

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Thuis draait alles om het gezin

Voor Wout lijkt zijn gezin de plek waar hij even helemaal kan ontspannen, ver weg van de druk van de sportwereld. Terwijl Nederland nu vooral naar zijn prestaties op het WK kijkt, wacht thuis Nikki met hun dochters. Daar draait het niet om voetbal, maar om het gezinsleven dat Wout en Nikki bewust buiten de publiciteit houden.

Dit is de toegevoegde waarde van Weghorst volgens Koeman: