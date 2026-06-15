Opa Jan vertelt waarom hij Frenkie de Jong alleen voor de WK-finale achterna reist

Tekst: Evelien Berkemeijer

Frenkie de Jong vroeg zijn opa en oma mee naar Amerika voor het WK, maar voorlopig blijven Jan de Bruijn en Rita de Bruijn thuis.

In FamVan gaat De 538 Middagshow langs bij de families van Oranje-spelers. Deze week zijn ze op bezoek bij de opa en oma van Frenkie de Jong. Jan vertelt over de weg die zijn kleinzoon aflegde van talentvol jongetje tot Oranje-speler.

Altijd langs voor gehaktballen

Als Frenkie in Nederland is, komt hij volgens Jan altijd langs. Dan wil hij de gehaktballen van Rita eten. Zijn opa omschrijft hem als bescheiden en iemand die zich niet beter voelt dan een ander. Jan was vroeger degene die hem naar voetbalwedstrijden en trainingen bracht, omdat zijn ouders werkten en eigen vervoer nodig was. ‘Ik vond het prachtig’, zegt hij daarover.

Alleen naar de finale

Frenkie vroeg zijn opa en oma ook mee naar Amerika voor het WK, maar dat bleek niet mogelijk. Rita is nog niet gezond genoeg om de hitte in te gaan en Jan heeft lichte vliegangst. Alleen als Oranje de finale haalt, gaat zijn opa erheen. Als Jan en Rita bij een wedstrijd zijn, zwaait Frenkie altijd even naar ze. De ochtend na wedstrijden bellen ze ook altijd.

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Over Frenkie de Jong als vader

Ook Frenkie als vader wordt besproken. Jan omschrijft hem als een superlieve vader. ‘Zijn kinderen zijn één, dat is heel duidelijk.’ Zijn opa noemt hem een voorbeeld als vader en als persoon een ‘heel aardige gozer’. Als Frenkie wordt aangesproken op het terras, blijft hij altijd beleefd. Roem en geld hebben dat volgens Jan niet veranderd. ‘Daar merk je niks van. Het interesseert hem ook niet.’ Als zijn opa vraagt hoe het gaat met zijn bankrekening, antwoordt Frenkie dat hij daar niet naar kijkt. ‘Hij geeft er totaal niet om!’ Jan concludeert dan ook: ‘Hij is geen spat veranderd.’

‘Naast opa ben je ook gewoon echt mijn vriend’

Ook Frenkie komt aan het woord in de aflevering. Hij vertelt de momenten in de auto te koesteren en noemt hun band bijzonder: ‘Naast opa ben je ook gewoon echt mijn vriend.’ Dat zijn opa alle wedstrijden van hem heeft gezien, vindt hij bijzonder. Hij sluit zijn bericht af met een bedankje en ‘ik hou van je’.