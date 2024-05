Voetballer Frenkie de Jong en Mikky getrouwd

Frenkie de Jong is getrouwd met zijn vriendin Mikky Kiemeney. Uit een Instagram-post blijkt dat het stel elkaar het jawoord hebben gegeven. “Fijne verjaardag aan mijn echtgenoot”, schrijft de 26-jarige Kiemeney. Ook deelt het stel zwart-witfoto’s met onder andere een bruidstaart en een trouwboeket.

Het stel is tien jaar samen en verloofden zich in 2022. Samen kregen ze in 2023 een zoontje genaamd Miles.

Op 14 juni begint voor De Jong het Europees kampioenschap. In april liep de FC Barcelona-speler een enkelblessure op waardoor hij vijf weken niet in actie kan komen. Volgens de KNVB is De Jong waarschijnlijk op tijd weer fit voor het EK.