Woody Allen Donald Trump Acteerkunsten

Woody Allen prijst acteertalent Donald Trump: ‘Hij heeft charisma’

Tekst: Denise Delgado

02/09/2025

Hollywood of het Witte Huis? Woody Allen (89) zou Donald Trump (79) best nog eens in een film willen zien. Dat laat hij weten in de podcast ‘Club Random’ van Bill Maher (69). De regisseur werkte in 1998 al met de president, toen Trump een kleine rol had in Allens film ‘Celebrity’.

Overtuigend en charismatisch

“Hij was fijn om mee te werken en een heel goede acteur,” aldus Woody. “Ik ben het in misschien wel 99 procent van de gevallen met hem oneens. Maar als acteur was hij erg goed. Hij was erg overtuigend en heeft charisma als acteur.”

Woody staat niet achter Trump als politicus

Hoewel de filmmaker benadrukte dat hij politiek gezien totaal niet achter Trump staat. “Ik ben het in misschien wel 99 procent van de gevallen met hem oneens. Maar als acteur was hij erg goed. Hij was erg overtuigend en heeft charisma als acteur,” blijft hij lovend over diens spel.

Woody vond het bovendien opmerkelijk dat Trump ooit voor een politieke carrière koos. “Politiek is niets anders dan hoofdpijn, belangrijke beslissingen en ellende. Hij deed graag dingen die leuk en ontspannend waren. Waarom iemand zich opeens met politiek wil bezighouden is mij een raadsel. Blijkbaar vindt hij dat niet erg.”

Film over Donald Trump

Vorig jaar ging de speelfilm The Apprentice in première, die de jonge jaren van Donald Trump belicht. Voor de maker, de Deens-Iraanse regisseur Ali Abbasi, kwam hiermee een lang gekoesterde wens uit. Trump dreigde echter met juridische stappen. Na de première noemde een woordvoerder van zijn campagneteam het op feiten gebaseerde The Apprentice ‘louter verzinsels’. Bekijk de video hieronder:

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

