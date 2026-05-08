Ronald de Boer vindt zichzelf geen ‘geweldige opa’

Tekst: Lisa Manche

In het programma ‘Survive Your Family’ gaan Ronald de Boer en zijn dochter Demi het avontuur aan om hun band te versterken. In de aflevering hebben ze het over Ronalds rol als opa. De oud-voetballer vindt zichzelf geen geweldige opa.

Mindere band

Ronald en Demi worden tijdelijk van elkaar gescheiden, wat zorgt voor een moment van reflectie. De twee doen hun best om dichter tot elkaar te komen, maar volgens Ronald is hun band niet altijd vanzelfsprekend geweest. “Er is genoeg gebeurd waardoor de band wat minder werd.”

Grote afstand

Ronald vergelijkt zijn opaschap met zijn broer Frank de Boer. Ronald vertelt dat zijn broer meer tijd doorbrengt met zijn kleinkinderen. De afstand is voor hem ook lastig, omdat Demi in Rotterdam woont en hij in Warder (Noord-Holland). “Je probeert het, maar het is lastig”, geeft hij toe.

Verwennen

Demi noemt het ‘een dingetje’. Door de afstand is het voor haar lastiger om haar dochter naar haar vader te brengen. “Dat is wel iets wat ik af en toe jammer vind”, vertelt ze tegen presentator Art Rooijakkers. Maar als Ronald tijd heeft geniet hij wel van zijn rol als opa. Volgens Demi verwent hij haar dochter meer dan hij vroeger bij zijn eigen kinderen deed. “Zo was hij niet als vader”, zegt ze lachend.

Beter in de toekomst

Demi denkt dat het vooral te maken heeft met het drukke leven van Ronald. “Mijn vader werkt nog heel veel, meer dan Frank.” Maar volgens Demi doet haar vader wel steeds meer zijn best om een betrokken opa te zijn. Ronald denkt zelf ook dat het beter zal gaan in de toekomst. “Die tijd komt wel dat we elkaar vaker gaan zien, dat weet ik zeker.”