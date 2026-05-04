Babynieuws: Cameron Diaz moeder geworden van derde kind

Tekst: Lisa Manche

Beschuit met muisjes voor Cameron Diaz (54) en haar man Benji Madden (45). Het stel heeft hun derde kind verwelkomd. Benji deelt het blije nieuws op Instagram.

Nautas Madden

‘Cameron en ik zijn gelukkig, enthousiast en voelen ons zo gezegend om de geboorte van ons derde kind, Nautas Madden, aan te kondigen. Welkom op de wereld, zoon!’ schrijft Benji.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Lees ook: Cameron Diaz: ‘Apart slapen moet genormaliseerd worden’

Gezond en gelukkig

Cameron en Benji laten weten dat het een fijne periode is voor het gezin. ‘We houden van ons leven met ons gezin, onze kinderen zijn gezond en gelukkig, en we zijn dankbaar!’

De Hollywood-actrice en muzikant zijn in 2015 getrouwd en hadden samen al een dochter, Raddix, en een zoon, Cardinal.