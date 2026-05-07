Naomi steunt Linda de Mol na jaren kritiek in kwestie rond Ali B: ‘Laat die vrouw gewoon met rust’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Naomi heeft vanavond in RTL Tonight haar verhaal gedaan. In gesprek met Humberto Stan kwam ook Linda de Mol ter sprake. Naomi maakte duidelijk dat zij vindt dat Linda onterecht veel kritiek heeft gekregen.

Volgens Naomi is het beeld dat van Linda de Mol is ontstaan niet eerlijk. Ze benadrukte dat Linda volgens haar juist heeft gehandeld door te luisteren naar wat haar werd gevraagd in de kwestie rond Ali B.

Lees ook: Albert Verlinde over Ali B: ‘Hoogmoed komt voor de val’

Linda bleef stil op verzoek van Naomi

Naomi zei dat zij Linda zelf had gevraagd om niets te zeggen, omdat ze bang was dat het onderzoek anders beïnvloed zou worden. ‘Dat heeft ze gedaan. In mijn ogen is ze gewoon een integer persoon. Dat ze zoveel shit over zich heen krijgt, dat ze het verwijt krijgt dat ze dingen in een doofpot zou hebben gestopt, het is niet eerlijk. Dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft ons gewoon geholpen. Als ze het in een doofpot had gestopt, had ze mij weggestuurd.’

Kritiek op Linda vindt ze niet terecht

Naomi gaf aan dat ze het moeilijk vindt om te zien hoeveel verwijten Linda over zich heen heeft gekregen. ‘Ik vind dat Linda de Mol over de jaren heen te veel shit over zich heen heeft gekregen terwijl ze niks verkeerd heeft gedaan.’ Volgens Naomi heeft Linda juist gedaan wat haar werd gevraagd en is er geen sprake geweest van iets in de doofpot stoppen.

Hoop dat mensen naar haar luisteren

Naomi hoopt dat haar woorden ervoor zorgen dat er anders naar Linda wordt gekeken. ‘Ik ben wel blij met wat ze heeft gedaan, ik ben wel blij dat ze stil is geweest. Dat ze naar ons heeft geluisterd. En ik hoop eigenlijk dat er vandaag ook naar mij geluisterd wordt, van: laat die vrouw gewoon met rust.’