Albert Verlinde over Ali B: ‘Hoogmoed komt voor de val’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De veroordeling van Ali B werd vanavond besproken in RTL Tonight. Albert Verlinde zei dat hij bij het horen van de uitspraak meteen dacht: ‘Hoogmoed komt voor de val.’

Volgens Albert Verlinde is Ali B zich de afgelopen jaren onoverwinnelijk gaan wanen. Hij denkt dat Ali ervan overtuigd is dat hij niets fout heeft gedaan. ‘Hij is zo overtuigd van dat hij de heilige Ali B is die alles kan maken.’

Enorme tik op de vingers

Albert noemt de veroordeling een enorme tik op de vingers. ‘Ook omdat je geen moment hebt laten zien dat je ook maar enigszins begrijpt waar de mensen je op aanspreken.’ Hij hoopte dat de uitspraak voor Ali voelde als een emmer water in zijn gezicht, waardoor hij zou beseffen dat hij niet die heilige Ali is.

Van grote hoogte gevallen

De presentator vraagt zich hardop af hoe iemand zo diep kan vallen. ‘Hoe kun je van zo hoog komen, de heilige Ali B, hij was de knuffelmarokkaan (…) en dat je dat allemaal uit je handen laat sodemieteren omdat je jezelf gewoon niet in de hand hebt?’ Albert vindt de situatie gruwelijk, maar concludeert: ‘Het is natuurlijk gruwelijk, maar fijn dat er gerechtigheid is voor de slachtoffers.’