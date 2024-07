Jennifer Aniston haalt uit naar running mate Donald Trump

Jennifer Aniston heeft op Instagram woedend gereageerd op een uitspraak van J.D. Vance, de running mate van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Vance zei in gesprek met Fox News dat vrouwen zonder kinderen, zoals Trumps concurrent Kamala Harris, “kinderloze kattenvrouwtjes” zijn die “ellendig over hun eigen leven” zijn.

“Ik kan echt niet geloven dat dit van een potentiële vicepresident van de Verenigde Staten komt”, reageert Aniston op de uitspraak. Vance stelde ook dat kinderloze vrouwen zoals Harris de Verenigde Staten “ellendig” maken.

Lees ook: Jennifer Aniston over Matthew Perry: blijf hem vieren

Ivf

Aniston benoemt in het bericht ook de opvattingen van Vance over ivf. De running mate vindt dergelijke behandelingen “een inbreuk op de reproductieve rechten” van mannen. “Het enige wat ik kan zeggen is… Mr. Vance, ik hoop dat je dochter het geluk heeft om ooit kinderen van zichzelf te krijgen. Ik hoop dat ze ivf niet hoeft te weigeren als tweede optie. Want dat probeer je ook van haar weg te nemen.”