Internationale sterren in shock om aanslag op Donald Trump

Internationale sterren hebben met afschuw gereageerd op de moordaanslag op de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. De 78-jarige Trump werd tijdens een campagnebijeenkomst beschoten door een 20-jarige man. Trump raakte gewond, maar hij maakt het goed.

Muzikant Kid Rock, een aanhanger van Trump, plaatst op Instagram een video waarin hij schreeuwt: “Als je met Trump fuckt, fuck je met mij!”

Actrice Ashley Judd wenst Trump via Instagram sterkte toe. “Al het politieke geweld van welke aard dan ook, in welke context dan ook, tegen alle mensen is verkeerd”, schrijft ze. “Ik zou nooit willen dat meneer Trump gewond raakt. Hij is een mens met een gezin, net als ik.”

De Britse tv-presentator Piers Morgan noemt de aanslag op Trump “verschrikkelijk”. “Ik werd net wakker met het gruwelijke nieuws dat president Trump bijna was vermoord. Een schokkende, vreselijke aanval op de Amerikaanse democratie”, schrijft Morgan.

Zangeres Nicki Minaj is kort en krachtig met haar reactie: “WTF!”

De veiligheidsdienst heeft de man gedood. Het motief van de schutter is nog niet bekend.

