Lucas Bravo over nieuw seizoen Emily in Paris: ‘Beste tot nu toe’

Tekst: Denise Delgado

Lucas Bravo (37) staat te popelen om opnieuw in de huid van chef-kok Gabriel te kruipen. In een interview met ‘Parade Magazine’ liet de Franse acteur weten veel zin te hebben in de opnames van het vijfde seizoen van ‘Emily in Paris’, die in mei van start gaan.

“Dit wordt het beste seizoen tot nu toe,” zegt Lucas enthousiast. “Ik denk dat fans helemaal uit hun dak gaan.” De acteur sprak onlangs nog met bedenker Darren Star over wat hem te wachten staat. “Ik lunchte met hem een paar dagen geleden. Hij vertelde me een beetje zonder te veel te verklappen.”

Lees ook: Goed nieuws voor Emily in Paris fans

Opmerkelijk is dat Lucas zich in het verleden kritisch uitliet over de ontwikkeling van zijn personage. In een eerder interview met IndieWire zei hij dat Gabriel steeds meer als een slachtoffer werd neergezet. “Het werd hierdoor niet meer leuk voor mij om te spelen. Of om een ​​personage te zien waar ik zo veel van hou en dat me zoveel heeft gebracht, langzaam in guacamole te zien veranderen. Ik ben echt van hem vervreemd geraakt.”

Toch lijkt hij nu weer vol goede moed terug te keren naar de wereld van Emily Cooper (Lily Collins), de Amerikaanse marketingmedewerkster die haar leven opbouwt in Parijs. Wanneer het nieuwe seizoen op Netflix verschijnt, is nog niet bekend.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES