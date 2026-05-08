Koning Charles deelt bijzondere herinnering aan laatste gesprek met prins Philip

Het is alweer ruim vijf jaar geleden dat prins Philip overleed. Zijn zoon, koning Charles, bezocht zijn vader vlak voor zijn overlijden. In een bijzonder interview deelt Charles meer over een van zijn laatste gesprekken met zijn vader.

Pensioen

Philip was lang actief betrokken in zijn rol als prins. In 2017 besloot hij om op 95-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Toch woonde hij daarna ook nog af en toe officiële bijeenkomsten bij. Helaas kreeg de prins last van ouderdoms- en gezondheidsklachten, waardoor dit steeds minder lukte.

Laatste gesprek met Philip

Prins Philip overleed op 9 april op Windsor Castle op 99-jarige leeftijd. De dag voor zijn overlijden zat zijn oudste zoon Charles aan zijn sterfbed. In de BBC-documentaire Prince Philip: The Royal Family Remembers blikt Charles terug op de laatste gesprekken met zijn vader. “Ik sprak hem de dag voor zijn overlijden. We hadden het over zijn aanstaande verjaardag.” Charles moest herhalen was hij zei, omdat Philip slechter hoorde. “Hij zei: ‘Wat?’ En ik zei: ‘We hebben het over je verjaardag en of er een receptie komt.’”

Charles had al een vermoeden wat zijn vader zou zeggen. Philip grapte namelijk: “Nou, ik moet er wel bij zijn, toch?” Charles: “Ik zei: ‘Ik wist dat je dat zou zeggen!’ Hoe dan ook, het is een fijne herinnering.”

BRON: BLAUW BLOED