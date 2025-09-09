2025 Us Open Day 15 Donald Trump

Donald Trump sneert naar Tom Hanks: 'Geen plek voor woke-winnaars'

Tekst: Denise Delgado

09/09/2025

Donald Trump (79) heeft fel uitgehaald naar Tom Hanks (69) nadat een ceremonie waarbij de acteur in de bloemetjes zou worden gezet, werd geschrapt. Op zijn platform Truth Social noemde de oud-president Hanks ‘woke’ en ‘destructief’.

Thayer Award

De acteur zou bij de militaire academie West Point de prestigieuze Thayer Award ontvangen voor zijn ‘dienst en bijdragen aan het nationale belang’. De ceremonie werd echter op het laatste moment geannuleerd, tot grote tevredenheid van Trump.

Trump wil geen woke-winnaars

‘Ons geweldige West Point heeft slim de uitreiking voor Tom Hanks stopgezet’, schreef Trump. ‘Belangrijke zet! We hebben geen destructieve, woke-winnaars nodig die onze gekoesterde Amerikaanse Awards krijgen! Hopelijk zullen de Academy Awards en andere nep-awardshows hun standaarden en praktijken herzien in naam van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Zie hun kijkcijfers dan stijgen!’

Volgens Mark Bieger, president en CEO van West Point, is de prijsuitreiking afgeblazen om zich volledig te kunnen richten op ‘de kernmissie: cadetten opleiden om als officieren te leiden en te winnen in het Amerikaanse leger’. Het is nog onduidelijk of Tom de onderscheiding alsnog krijgt.

