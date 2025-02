Tom Hanks en vrouw Rita Wilson schenken miljoen dollar na bosbranden in L.A.

Ook Yolanthe Cabau is diep geraakt door de verwoestende impact van de bosbranden. Ze woont al jaren in Los Angeles en ziet van dichtbij hoe de branden levens en gemeenschappen treffen. Bekijk de video hieronder:

Hoewel hun eigen huis gespaard bleef, troffen de branden veel collega’s en inwoners van Los Angeles hard. ‘Nu moeten we vooruitkijken naar het volgende hoofdstuk van onze stad, onze gemeenschappen en onze buren. We doneren 1 miljoen dollar aan de volgende organisaties om degenen in nood te helpen en de mensen die anderen geholpen hebben te steunen.’ Het stel gaat verder: ‘Als je kunt, doneer dan alsjeblieft met ons mee. Alle beetjes helpen, nietwaar?’

‘Zoals velen van ons, zien wij ook het verlies en de verwoesting veroorzaakt door de Altadena- en Palisades-branden. De uitdagingen voor de toekomst van deze gemeenschappen zijn immens. We zijn zo ontzettend dankbaar voor de eerstehulpverleners en de brandweerlieden die met alles wat ze in zich hadden streden om huizen en mensen te redden’, schrijven Tom en Rita.

Tom Hanks (68) en zijn vrouw Rita Wilson (68) hebben een miljoen dollar gedoneerd aan verschillende hulporganisaties die de slachtoffers van de verwoestende bosbranden in Los Angeles ondersteunen. Via Instagram deelden ze het nieuws en riepen ze hun volgers op om ook bij te dragen.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise