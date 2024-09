Nieuwe uitdaging voor Yolanthe Cabau

Yolanthe Cabau en Sinan Eroglu spelen de hoofdrollen in de nieuwe actiekomedie Mr & Mrs Aslan. Dat heeft producent NewBe donderdag aangekondigd op zijn najaarspresentatie.

Het verhaal gaat over een koppel dat na twee jaar in een diepe sleur raakt. Emre (Eroglu) vermoedt dat Luna (Cabau) een affaire heeft maar in werkelijkheid is ze al jarenlang een geheim agent.

De regie is in handen van Reinier Smit en het scenario is geschreven door Zeynep Dülger. De distributie van de film wordt verzorgd door Independent Films, bekend van eerdere succesfilms zoals De Tatta’s en Scotoe.