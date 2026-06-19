Robert Doornbos deelt plotselinge gezondheidsproblemen

Tekst: Lisa Manche

Robert Doornbos heeft op Instagram een openhartig bericht geplaatst over plotselinge gezondheidsproblemen. De voormalig autocoureur moet zelfs aan het infuus.

Rustig aan doen

‘De afgelopen dagen waren niet mijn beste’, schrijft Robert. ‘Soms geeft je lichaam gewoon aan dat je het wat rustiger aan moet doen.’ Tijdens zijn ‘time-out ontving Robert een briefje van zijn zoontje. ‘Helemaal onverwacht schreef mijn kleine man een briefje waarin hij zei dat hij hoopt dat ik snel beter word.’ Zijn zoontje mist het om met zijn vader te kunnen zwemmen en karten en schrijft dat hij zijn vader ‘heel erg grappig vindt’.

Herinneringen maken

Robert en zijn gezin wonen in Dubai, waar het normaler is om aan het infuus te gaan voor sneller herstel. Hij beseft door dit soort momenten hoe snel het leven kan gaan en wat echt telt. ‘Het is een mooie herinnering dat succes niet wordt gemeten in trofeeën, zakelijke deals of rondetijden’, schrijft hij. ‘Het wordt gemeten door die kleine handjes die geloven dat jij de beste vader van de wereld bent’.

Weer aan het werk

In een Instagram Story laat Robert weten dat het inmiddels weer wat beter met hem gaat. ‘Dank allemaal voor de beterschapwensen’, schrijft hij. Inmiddels is hij ook weer aan het werk.

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