Marco Borsato vijf dagen in ziekenhuis na fietsongeluk

Tekst: Evelien Berkemeijer

Marco Borsato heeft vijf dagen in het ziekenhuis gelegen na een fietsongeluk. De zanger deelt woensdag op Instagram dat hij inmiddels weer thuis is, maar dat zijn revalidatie nog lang zal duren.

Eigenlijk zou Marco Borsato dit jaar meegaan op de jaarlijkse motorreis naar Duitsland. Die reis gaat voor de rest van de groep door, maar zelf is hij daar nog niet genoeg voor hersteld.

Fietsongeluk op fietspad

In een Instagram verhaal schrijft Marco: ‘Eigenlijk zou onze jaarlijkse motorreis naar Duitsland dit jaar gewoon doorgaan, net als op de animatie’. Daarbij verwijst hij naar een eerder verhaal met animatie. Daarna legt de zanger uit wat er gebeurde: ‘Het lot besloot anders. Een fietsongelukje… het lijkt inmiddels toch een beetje in de familie te zitten. Op het fietspad reed ik over twee lege flessen. Hoe die daar kwamen weet niemand, maar ze hebben hun missie volbracht. Resultaat: gebroken en gekneusde ribben.’

Tekst gaat verder onder video met story.

Vijf dagen in ziekenhuis

Marco lag na het ongeluk vijf dagen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij acht dagen thuis aan het revalideren. Over zijn herstel schrijft hij: ‘Ik kan bevestigen dat lachen, niezen, hoesten en ademhalen momenteel allemaal topsport zijn.’ De zanger vertelt dat het elke dag beter gaat.

Motorreis gaat zonder hem door

Toch is Marco nog niet ver genoeg hersteld om mee te gaan op motorreis. Hij sluit zijn bericht af met een boodschap aan de mannen die wel vertrekken: ‘Dus mannen, drink er eentje op mij, maak mooie kilometers en hou het een beetje netjes… al weet ik dat dat laatste kansloos is’.