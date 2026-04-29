

Gilles De Coster openhartig over vaderschap op latere leeftijd: ‘Liever tien jaar geleden gedaan’

Tekst: Evelien Berkemeijer

29/04/2026

Gilles De Coster is dolgelukkig met zijn dochtertje Juliette. Toch brengt het vaderschap op latere leeftijd ook twijfels met zich mee.

De 45-jarige televisiepresentator, bekend van De Mol, vertelde daar openhartig over in Goeiemorgen Morgen! bij Peter Van de Veire. Samen met zijn partner Flo Demaeght verwelkomde hij in 2025 hun eerste kindje. Hoewel Gilles De Coster volop geniet van zijn gezin, beseft hij ook dat zijn leeftijd een rol speelt.

Vader op latere leeftijd

Gilles is 45 jaar en denkt soms na over de toekomst. Wanneer Juliette 21 is, zal hij zelf 65 zijn. Dat besef maakt hem soms onzeker, vertelde hij aan Peter. Vooral de gedachte dat mensen hem later misschien voor ‘de bompa’ van zijn eigen dochter zouden aanzien, speelt door zijn hoofd.

Liever vroeger vader geworden

Ondanks het grote geluk had Gilles het vaderschap achteraf gezien liever wat eerder meegemaakt. ‘Ik zou het toch liever allemaal tien jaar geleden hebben gedaan, want dat is ook gewoon langer tijd met je dochter kunnen doorbrengen in the grand scheme of things. Maar oké, het leven gaat zoals het leven gaat.’

Toch overheerst vooral de liefde voor zijn dochtertje. Gilles geniet van elke seconde met Juliette en Flo. De twijfels zijn er, maar ze nemen het geluk van het prille vaderschap niet weg.

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

