Noëlle en Ferry Somogyi

Vrouw Ferri Somogyi reageert fel op kritiek leeftijdsverschil: ‘Middelvinger naar iedereen’

Tekst: Denise Delgado

03/03/2026

Noëlle Somogyi (34) en GTST-acteur Ferri Somogyi (52) zijn al negen jaar samen. Op Instagram Stories staat Noëlle stil bij hun jubileum en deelt ze een liefdevolle foto, mét een duidelijke boodschap erbij.

Bij de foto schrijft ze: ‘Negen jaar met mijn gekkie.’ Daarna richt ze zich op mensen die twijfelden aan hun relatie vanwege het leeftijdsverschil. ‘Nog even een middelvinger naar iedereen die zei dat het toch niet zou werken,’ aldus Noëlle.

Noelle Somogyi Instagram
Instagram @noellesomoyi

Lees ook: Ferri Somogyi: ‘Mijn moeder was heel manipulatief’

18 jaar verschil

Noëlle leerde Ferri kennen toen ze 17 was en hij 35. Later ontstond er een relatie. Het verschil van 18 jaar zorgde destijds voor veel opmerkingen.

Drie kinderen

Inmiddels zijn Noëlle en Ferri een hecht gezin met drie kinderen: dochter Véda (6) en de tweeling Imre en Lux (3).

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @NOELLESOMOGYI

LEES OOK

K3 Originals-choreograaf biedt excuses aan voor grensoverschrijdend gedrag
Zoon van Tooske Ragas in Dubai: ‘retespannend’ ondanks dat het goed is geregeld
Gers Pardoel maakt grap van ex die hem beschuldigde van mishandeling
Justin Timberlake vecht om arrestatiebeelden tegen te houden

Uit andere media

Party Tooske Ragas

Tooske Ragas over zoon in Dubai: ‘Retespannend’
Vriendin vaatwasbestendige broodtrommels

Zo maak je van de broodtrommel van je kind een klein feestje
Weekend Noëlle en Ferry Somogyi

Vrouw Ferri Somogyi reageert fel op kritiek leeftijdsverschil: ‘Middelvinger naar iedereen’
Sante Zalmsperma

Zalmsperma in skincare: wat is PDRN en werkt het echt?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise