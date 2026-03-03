Vrouw Ferri Somogyi reageert fel op kritiek leeftijdsverschil: ‘Middelvinger naar iedereen’

Noëlle Somogyi (34) en GTST-acteur Ferri Somogyi (52) zijn al negen jaar samen. Op Instagram Stories staat Noëlle stil bij hun jubileum en deelt ze een liefdevolle foto, mét een duidelijke boodschap erbij.

Bij de foto schrijft ze: ‘Negen jaar met mijn gekkie.’ Daarna richt ze zich op mensen die twijfelden aan hun relatie vanwege het leeftijdsverschil. ‘Nog even een middelvinger naar iedereen die zei dat het toch niet zou werken,’ aldus Noëlle.

18 jaar verschil

Noëlle leerde Ferri kennen toen ze 17 was en hij 35. Later ontstond er een relatie. Het verschil van 18 jaar zorgde destijds voor veel opmerkingen.

Drie kinderen

Inmiddels zijn Noëlle en Ferri een hecht gezin met drie kinderen: dochter Véda (6) en de tweeling Imre en Lux (3).

