Ferri Somogyi: ‘Mijn moeder was heel manipulatief’

Tekst: Emelie van Kaam

Door de manier hoe zijn moeder sinds zijn jeugd met hem omging, heeft Ferri Somogyi best wat schade opgelopen. Ze was manipulatief en negeerde zijn gevoelens, in Ferri’s ogen het stomste wat je kunt doen bij een kind. “Ik ben psychologisch vermoord door haar,” deelt hij deze week in Weekend.

Ferri Somogyi heeft veel traumatiserende gebeurtenissen meegemaakt in zijn leven. Zo is hij ooit onder schot gehouden en was hij betrokken bij twee auto-ongelukken. En dan was er zijn moeder, die zeer manipulatief was. “Daar heb ik wel schade van opgelopen.”

Negeren

Ferri’s moeder negeerde zijn gevoelens toen hij klein was. “Dat klinkt onschuldig, maar als je als kind huilend thuiskomt omdat je op school wordt gepest of geslagen, is het stomste wat je als ouder kunt zeggen: “Huil maar niet” of “Het komt wel goed”. Dat klinkt heel troostend, maar het is verschrikkelijk.”

Vermoord

Als vader heeft hij veel van deze ervaringen geleerd. “Je moet de gevoelens van je kind altijd serieus nemen. Ik werd als het ware psychologisch vermoord door mijn moeder. Dat begint klein, maar wordt steeds groter. Ik ben uiteindelijk bij mijn vader gaan wonen.”

Foto: ANP