Tineke de Nooij rookt weleens een joint: ‘Word ik rustig van’

Tekst: Emelie van Kaam

Tineke de Nooij rookt weleens een joint om te ontspannen. Dat doet ze al jaren. Het is een gewoonte die is ontstaan in de tijd dat ze zich omringde met jazzmuzikanten en eentje die ze nooit meer heeft losgelaten, bekent ze deze week in Weekend. “Ik had zelfs mijn eigen wietkwekerij.”

Wanneer Weekend aan Tineke de Nooij vraagt wat haar helpt om te ontspannen, volgt er een verrassend antwoord. “Ik ga geen reclame maken voor joints roken, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar ik mag af en toe nog weleens een jointje roken. Nu ik het erover heb, bedenk ik me ineens dat ik al wéken niet meer geblowd heb. Daar moeten we wat aan doen, haha!”

Jazzmuzikanten

Tineke vindt het effect dat zo nu en dan blowen op haar heeft erg prettig. “Ik word er heel rustig van. Je krijgt er een milde blik op de wereld van. Absoluut.” Deze gewoonte bouwde ze op in de tijd dat ze veel omringd was met jazzmuzikanten. “Nou, daar wérd wat afgeblowd. Ik heb dat heel lang niet gedaan. Tot ik op een gegeven ogenblik dacht: kom maar op!”

Wietkwekerij

Na die eerste joint was Tineke overstag. Het beviel haar zelfs zo goed dat ze op een gegeven moment haar eigen wietkwekerij had. “Met drie planten in de tuin. Ik wilde al langer zelf wiet kweken. Dat werden van die levensgrote planten. Ik wist van andere mensen precies hoe je het moest doen.”

