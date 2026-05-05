Meryl Streep prijst Stanley Tucci voor zijn ‘elegante heteroseksualiteit’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Meryl Streep heeft een warm eerbetoon gebracht aan Stanley Tucci tijdens een ceremonie op de Hollywood Walk of Fame. De acteur kreeg daar een ster en werd toegesproken door zijn goede vriendin en collega.

De ceremonie in Los Angeles was bijzonder, omdat Stanley Tucci samen met Emily Blunt werd geëerd. Onder anderen John Krasinski, Matt Damon en Dwayne Johnson waren aanwezig. Meryl Streep blikte op het podium terug op hun samenwerking en vriendschap.

Lees ook: Meryl Streep weigerde The Devil Wears Prada voor hoger salaris

Een zeldzame gezamenlijke ceremonie

Stanley Tucci werd tijdens de ceremonie samen met Emily Blunt in het zonnetje gezet. Meryl Streep, die met Stanley samen speelde in The Devil Wears Prada en Julie & Julia, nam het woord om hem te eren. Daarbij stond ze stil bij zijn carrière én bij de band die ze door de jaren heen hebben opgebouwd.

Lof voor zijn spel

Meryl prees vooral het charisma en de veelzijdigheid van Stanley. Ze omschreef hem als ‘beschaafd, sluw en grappig’ en zei: ‘Hij vindt altijd iets waars en verrassends in elke man die hij speelt. Hij transformeert karakterrollen tot hoofdrollen.’

Tekst gaat verder onder post.

Een persoonlijke boodschap

De actrice maakte haar toespraak ook persoonlijk. ‘Ik ben verliefd op je, net als iedereen. Het is onmogelijk om niet van Stanley Tucci te houden,’ zei ze. Ook vertelde Meryl dat ze hem langer kent als vriend dan als tegenspeler: ‘We hebben samen moeilijke en mooie tijden meegemaakt, en ik hou ontzettend veel van je.’

Familie en toekomst

Stanley is sinds 2012 getrouwd met Felicity Blunt, de zus van Emily Blunt. Haar ontmoette hij in 2006 bij de première van The Devil Wears Prada. De acteur vertelde eerder aan The Times of London dat hij het moeilijk vindt dat hij zijn 21 jaar jongere vrouw waarschijnlijk niet oud zal zien worden. Samen hebben Stanley en Felicity een zoon, Matteo, en een dochter, Emilia.