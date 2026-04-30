Meryl Streep weigerde aanvankelijk The Devil Wears Prada om haar salaris te verdubbelen

Meryl Streep had bijna niet de rol van Miranda Priestly gespeeld in The Devil Wears Prada. De actrice sloeg het eerste aanbod voor de film uit 2006 af, omdat ze wilde testen of de makers bereid waren haar vraagprijs te verdubbelen.

In een groepsinterview met Anne Hathaway, Emily Blunt en Stanley Tucci bij Today vertelde Meryl Streep hoe zeker ze was van het succes van de film. Presentatrice Jenna Bush Hager, die zelf een cameo heeft in The Devil Wears Prada 2, vroeg haar naar die opvallende beslissing.

Eerst nee zeggen

Meryl vertelde dat ze meteen vertrouwen had in het project. ‘Ik wist dat het een hit zou worden,’ zei ze. ‘Ik las het script. Het script was geweldig. Ze belden me op en deden een aanbod, maar ik zei: ‘Nee. Ik ga het niet doen.” Volgens Meryl wilde ze zien wat er zou gebeuren als ze hoger inzette: ‘Ik wilde kijken of het zou werken als ik mijn vraagprijs verdubbelde, en ze zeiden meteen: ‘Natuurlijk.”

Zeker van haar zaak

Terugkijkend noemde Meryl Streep het een waardevolle les. ‘Ik ben 56 jaar oud. Het heeft me zo lang geduurd om te beseffen dat ik dat kon! Ik was er zeker van. Ik was ervan overtuigd dat het een succes zou worden. En ze hadden me nodig, vond ik. En ik wilde het graag, maar als ze het niet wilden doen, was dat ook prima. Want ik ben oud, ik ben 56, ik was klaar om met pensioen te gaan.’

Nieuwe fase in haar carrière

Voor The Devil Wears Prada ontving Meryl een Oscarnominatie en de film bracht haar naar een nieuw niveau van bekendheid als kassucces. Daarna volgden productieve jaren, met onder meer Mamma Mia!, It’s Complicated en haar derde Oscarwinst voor The Iron Lady in 2012. Bijna twintig jaar na het origineel is The Devil Wears Prada 2 opnieuw een opvallend moment in haar loopbaan. Het vervolg betekent mogelijk een comeback op het witte doek, omdat het Meryls eerste live-actionfilm in vijf jaar is.

