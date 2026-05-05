Dolly Parton annuleert concerten door gezondheidsproblemen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dolly Parton heeft haar Las Vegas-residentie geannuleerd vanwege haar eerder gemelde gezondheidsproblemen. De concertreeks was al verplaatst naar september 2026, maar gaat nu helemaal niet door.

De zangeres laat weten dat ze ‘heel goed reageert op medicijnen en behandelingen’ en ‘elke dag beter wordt’. Toch zorgen die behandelingen er volgens Dolly Parton voor dat ze ‘een beetje duizelig’ is. Daardoor duurt het nog even voordat ze ‘klaar is om op het podium te staan’.

Humor ondanks teleurstelling

Zoals gebruikelijk maakte Dolly de ernst van de boodschap wat luchtiger met humor. ‘En natuurlijk kan ik niet duizelig worden van het rondsjouwen met banjo’s, gitaren en dergelijke op hakken van vijftien centimeter – en je weet dat ik die ga dragen,’ zei ze. ‘Om nog maar te zwijgen van al die zware strass-outfits, het grote haar, mijn grote… eh, persoonlijkheid. Jeetje, daar zou iedereen duizelig van worden!’

Excuses aan fans

De zangeres richtte zich ook tot de fans die kaartjes hadden gekocht voor de shows in Las Vegas. ‘Het spijt me oprecht dat ik jullie allemaal ga missen die kaartjes hadden om me in Las Vegas te zien. Nou, ga naar Vegas en beleef een fantastische tijd… En ik zie jullie ergens later wel weer.’

Nog even herstellen

Bij de video schreef Dolly dat ze dankbaar is voor de steun die ze het afgelopen jaar heeft gekregen. ‘Bedankt dat jullie me het afgelopen jaar zo gesteund hebben en zoveel liefde en steun hebben gegeven,’ schreef ze. ‘Ik moet nog even herstellen, maar ik ben op de goede weg! Tot snel.’

Reeks was aangekondigd in juni

In juni kondigde Dolly haar reeks van zes shows in Caesars Palace in Las Vegas aan. De concerten, officieel getiteld Dolly: Live in Las Vegas, zouden plaatsvinden van 4 tot en met 13 december en werden aangekondigd als een concert vol hits. Het zou haar eerste reeks shows zijn sinds haar Pure & Simple-tournee in 2016 eindigde.