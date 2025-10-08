Dolly Parton's Threads: My Songs In Symphony World Premiere

Zus van Dolly Parton roept op: bid voor haar

Tekst: Evelien Berkemeijer

08/10/2025

Freida Parton, de zus van Dolly Parton, heeft fans gevraagd om te bidden voor de gezondhed van laatstgenoemde. Deze oproep komt kort nadat Dolly shows uitstelde om gezondheidsproblemen.

Door het bericht werd er veel gespeculeerd over de gezondheid van Dolly Parton. Daarom komt haar zus tien uur later met een nieuw bericht.

Bidden voor Dolly Parton

Freida gaf in het eerste bericht aan dat zij de hele nacht voor haar zus had gebeden. ‘Afgelopen nacht ben ik de hele nacht wakker geweest om te bidden voor mijn zus, Dolly. Velen van jullie weten dat ze zich de laatste tijd niet zo goed heeft gevoeld.’ Ze vertelt dat ze gelooft in de kracht van gebed en zich geroepen voelt om iedereen die van haar houdt te vragen om samen met haar te bidden. ‘Ze is sterk, ze is geliefd, en met al die gebeden die voor haar worden opgezonden, weet ik in mijn hart dat het helemaal goed met haar zal komen’, zegt ze. Het bericht kreeg vijftienduizend vind-ik-leuks en bijna vierduizend mensen reageerden, veelal met gebeden.

Een update van Freida Parton

Nadat media en fans het bericht serieus oppakten en er zorgen ontstonden over de staat van Dolly, plaatste Freida een tweede bericht. ‘Ik wil graag iets ophelderen. Het was niet mijn bedoeling om iemand bang te maken of het ernstiger te laten klinken dan het is toen ik om gebeden voor Dolly vroeg.’ Volgens Freida voelt haar zus zich niet zo lekker en was dat waar ze voor bad. ‘Het was niets meer dan een kleine zus die om gebeden vroeg voor haar grote zus.’, zegt ze. Ze spreekt dank uit voor de fans die die met haar meededen en geeft aan dat hun liefde echt verschil maakt.

