Anton uit Married at First Sight ziet inbox ontploffen na tv-avontuur

Tekst: Evelien Berkemeijer

Anton Brobbel Dorsman sprong in het diepe voor Married at First Sight 2026, maar zijn huwelijk met Linda van Straalen liep helaas uit op een fiasco.

Toch betekent dat niet dat Anton geen kans op liefde meer heeft. Na zijn deelname krijgt de Married At First Sight-deelnemer volop aandacht, al is dat inmiddels ook behoorlijk overweldigend geworden. Aan Veronica Superguide vertelt hij dat hij even pas op de plaats maakt.

Lees ook: Anton blikt terug op Married At First Sight na beschuldiging Linda

Inbox Married At First Sight-Anton puilt uit

De belangstelling voor Anton is groot sinds Married at First Sight. Zijn inbox puilt volgens hem zo hard uit, dat hij aan de noodrem heeft moeten trekken. ‘Het is super lief bedoeld, ook al die hartjes onder de riem. Maar ik heb onlangs een story geplaatst om te laten weten dat het me echt even te veel werd. Over een tijdje kijk ik wel weer of er misschien iets leuks tussen zit.’

Tekst gaat verder onder video.

Impact van MAFS

Nu de camera’s uit zijn, hoopt Anton dat de rust in zijn leven snel terugkeert. ‘Ik heb ook gewoon een privéleven en een baan. Of ik de impact van MAFS heb onderschat? Geen idee, maar het blijft bizar om dagelijks pushmeldingen te krijgen van juicekanalen of podcasts te horen waarin wildvreemden – overigens meestal positief – je acties op tv bespreken. Je wéét dat het programma populair is, maar als je er zelf middenin zit, is het toch heel anders.’

Geen nieuw datingprogramma

Een nieuw datingprogramma hoeft Anton voorlopig niet te bellen, ook al was hij eerder al te zien in Lang Leve de Liefde. ‘Dat was een geintje van mijn collega’s. Ik had nooit verwacht dat ik écht werd uitgenodigd, maar voor ik het wist zat ik in die villa.’ Helemaal klaar met televisie is Anton niet. Voor een ander soort programma staat de deur nog wel op een kier. ‘Een kookprogramma lijkt me wel wat. Dat is mijn vak en dat heb ik in MAFS nauwelijks kunnen laten zien. De zendtijd is beperkt, hè? Als ik écht de keuken in duik, ben ik gerust een hele dag bezig met de voorbereiding.’