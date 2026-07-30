André Hazes onthult pijnlijke trio-ervaringen: ‘Ik raakte helemaal in paniek’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor André Hazes hoeven wilde seksuele avonturen niet meer zo nodig. De zanger heeft inmiddels ervaren dat fantasieën in werkelijkheid een stuk ongemakkelijker kunnen uitpakken dan vooraf gedacht.

In ADHAZES blikt André Hazes terug op meerdere situaties die heel anders verliepen dan hij had verwacht. Daarbij vertelt hij openhartig over paniek, ongemak en een ervaring waarbij hij als vijftienjarige enorm schrok.

‘Ik wist niet waar ik moest beginnen’

André Hazes vertelt dat hij ooit met twee vrouwen tegelijk in bed belandde. Vooraf zag hij zichzelf nog als de grote ster van het gezelschap, maar daar bleef tijdens het moment weinig van over. ‘Ik weet nog dat ik een keer een trio deed met twee vrouwen. Ik weet nog dat ik daarvóór dacht: hier word ik de absolute pornoster. Toen het eenmaal gebeurde raakte ik helemaal in paniek. Ik wist niet waar ik moest beginnen. Als ik daar keek, voelde ik me [gedeeltelijk afgedekt] lullig tegenover die… Ik vond het vreselijk, ik vond het echt heel erg.’

Roxeanne herkent het ongemakkelijke gevoel dat daarbij kan ontstaan. Volgens haar ben je tijdens zo’n ervaring vooral bezig met hoe de anderen zich voelen. ‘Je bent alleen maar bezig met andermans gevoelens tijdens zo’n trio, vreselijk ja.’

Ervaring met vriend liep uit op lachen

Ook een trio met een mannelijke vriend en één vrouw bleek voor André geen succes. De situatie voelde volgens hem zelfs nog ongemakkelijker dan zijn eerdere ervaring. ‘Ik heb ook een keer een trio gehad met een vriend erbij en dan één vrouw. Dat vond ik nog erger. We hebben alleen maar gelachen.’ Veel meer details deelt de zanger daar niet over. Tijdens het vertellen schiet hem namelijk alweer een andere herinnering te binnen.

Vijftienjarige André schrikt enorm

André vertelt vervolgens over een avond waarop hij samen met een vriend een meisje mee naar huis nam. Terwijl ze met z’n drieën in bed lagen, besloot hij haar aan te raken. Wat daarna gebeurde, zorgde voor grote paniek. ‘Toen namen wij een grietje mee naar huis en die ging tussen ons in liggen in bed. We gingen half slapen, maar natuurlijk ook niet, dus ik ging een beetje rommelen. Toen werd ze ter plekke ongesteld. Ik zweer: het leek wel een filmscène. Ik deed zo die hand boven de deken en bloed eraan.’ De vijftienjarige André raakte in paniek omdat hij dacht dat hij het meisje had verwond.