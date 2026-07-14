André Hazes openhartig over penisvergroting én kuitprotheses

Tekst: Evelien Berkemeijer

André Hazes heeft openhartig verteld over twee cosmetische ingrepen die hij ooit overwoog. In de podcast ADHAZES onthult hij dat hij zowel een penisvergroting als kuitprotheses heeft besproken met een plastisch chirurg.

Het onderwerp komt ter sprake wanneer Roxeanne Hazes vertelt over de borstverkleining die ze wil laten uitvoeren. André Hazes legt vervolgens uit dat hij in een periode waarin hij vrijgezel was zelf ook een bezoek bracht aan een cosmetisch arts.

Naam maken in de stad

Bij ‘dokter Job’ legde André zonder omwegen uit wat hij wilde. ‘Ik ben eigenlijk nog nooit vrijgezel geweest. Het lijkt mij gewoon super kicken als ik een naam krijg in de stad van die jongen met die ongelooflijk grote lul.’ Hoe zijn geslachtsdeel er verder uit zou komen te zien, maakte hem weinig uit. ‘Hij mag van mij ook een andere kleur zijn, het interesseert me geen reet, maar ik wil die gozer met die hele grote lul zijn in de stad.’

André Hazes ging niet voor penisvergroting

Volgens de chirurg waren er mogelijkheden, maar daar zat wel een belangrijke waarschuwing aan vast: ‘hij wordt dan nooit meer echt hard’. Dat vond André uiteindelijk te veel van het goede. Zijn conclusie was dan ook duidelijk: ‘Dan hou ik ‘m maar.’

Ook kuitprotheses overwogen

André dacht daarnaast na over protheses voor zijn kuiten. Toen hij veel trainde, werd zijn lichaam gespierder, maar zijn kuiten bleven volgens hem achter. De protheses waren mogelijk, al kreeg hij te horen dat het resultaat er vreemd uit zou kunnen zien. Inmiddels is hij blij dat hij ervan afzag. ‘Ik ben nu 75 kilo, toen was ik 93. Dan had ik met zulke kuiten gelopen.’

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